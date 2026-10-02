Metafuturo Impulsa se consolida como un evento clave para entender el turismo, la economía y los problemas de Ibiza

Este jueves 1 de octubre se celebró por la mañana el esperado Encuentro de empresarios en positivo Metafuturo Impulsa que organizó Onda Cero Ibiza y Formentera y Caixa Bank en el Grand Palladium Select Palace Ibiza de Playa d’en Bossa con la presencia de destacados representes del tejido empresarial e institucional de la isla y de Baleares para hablar de turismo, economía o el futuro de Ibiza y que tuvo como gran protagonista al economista y profesor de la Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos quien en una entrevista previa a su conferencia, defendió en una entrevista en Onda Cero un cambio profundo de la legislación para aumentar la oferta y conseguir que acceder a una vivienda vuelva a ser asequible.

De hecho Bernardos partió de un diagnóstico muy claro y es que considera que endurecer las condiciones para los propietarios puede provocar el efecto contrario al que se busca, retirando viviendas del mercado del alquiler y dejando fuera precisamente a quienes tienen menos recursos y puso como ejemplo lo ocurrido en la provincia de Barcelona tras las medidas adoptadas sobre el alquiler.

Gonzalo Bernardos, durante su conferencia | Toni Escobar

Además, expuso en los en los micrófonos de Onda Cero sus propuestas para acabar con la crisis de la vivienda y también, fiel a su manera de expresarse sin tapujos, dirigió buena parte de sus críticas hacia las administraciones sosteniendo que la regulación, los impuestos y los costes asociados al desarrollo del suelo terminan repercutiendo directamente en el precio final de la vivienda exponiendo como claves el que haya más oferta, menos burocracia, cambios en la regulación y viviendas más pequeñas y asequibles.

Autónomos, y más calidad y menos cantidad para el turismo

Por otro lado, los autónomos tuvieron un protagonismo especial en Metafuturo Impulsa, ya que el conseller balear de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, recordó en nuestros micrófonos y luego en su intervención en la mesa redonda que, por ejemplo, solo en Ibiza hay más de 16.000 autónomos y que Santa Eulària es el segundo municipio donde más hay y por ello defendió nuevas ayudas para facilitar la contratación, cubrir las cuotas durante una baja, reducir burocracia o ayudar en las nóminas.

Manu Gon con Alejandro Sáenz de San Pedro | Redacción

Y porque además, confirmó en nuestros micrófonos de Onda Cero que habrá ayudas para quienes tengan que dejar temporalmente de trabajar por enfermedad y al abordar uno de los problemas que más denuncia el colectivo y que no es otro que la burocracia, aseguró que el Govern está eliminando documentación en las solicitudes y utilizando la declaración responsable para agilizar las ayudas.

Mientras, en el Encuentro de empresarios en positivo Metafuturo Impulsa que organizó Onda Cero Ibiza y Formentera y Caixa Bank en el Grand Palladium Select Palace Ibiza de Playa d’en Bossa se habló de turismo en la isla de Ibiza pero con la idea de seguir apostando por menos volumen y más valor .

En este caso, el vicepresidente del Consell d'Eivissa y conseller de Movilitat, Mariano Juan, apostó por utilizar los datos del sistema de inteligencia turística para gestionar la presión turística y tomar decisiones y pidió dejar atrás el debate de buscar culpables en torno al turismo y centrarse en medidas concretas poniendo como ejemplos la limitación de vehículos, la mejora del transporte público y la lucha contra los pisos turísticos ilegales.

Manu Gon con Mariano Juan, vicepresidente del Consell d'Eivissa | Redacción

Y todo ello con el objetivo, según Juan, de contener el volumen turístico legal y eliminar el ilegal, pero sin renunciar a generar riqueza y por ello sigue insistiendo en que hay que crecer en calidad y valor, mejorar el servicio, la formación y los salarios y reducir al mismo tiempo la presión que soporta la isla, y con respecto al problema de vivienda, el conseller sostuvo que no existe una única causa por lo que rechazó atribuir la subida de precios exclusivamente al alquiler turístico o a las compras de extranjeros.

Por su parte, el alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig, volvió a defender el que hay que encontrar un equilibrio entre quienes nos visitan y quienes viven aquí todo el año y al mismo tiempo apostó por empezar a preguntarse hasta dónde puede seguir creciendo una isla que tiene recursos y territorio limitados ya que para él turismo y residentes no pueden entenderse como dos realidades enfrentadas apostando por evitar un debate polarizado entre turistas, empresarios y residentes, mientras que el vicepresidente de CAEB en las Pitiusas, José Antonio Roselló, aseguró en nuestros micrófonos que esta temporada puede marcar un punto de inflexión mostrándose convencido también de que el reto está ahora en hacer compatible la actividad turística con el bienestar de quienes viven en la isla durante todo el año.

Punto de vista empresarial

Además, Roselló aseguró que habrá que analizar los resultados de las medidas que ya han adoptado las administraciones, corregir aquellas que no funcionen y plantear otras nuevas si son necesarias y al mismo tiempo reclamó separar las críticas legítimas al actual modelo de un rechazo general al turismo, recordando que continúa siendo una pieza fundamental de la economía ibicenca y se mostró partidario de que el planteamiento debe pasar por gestionar y ajustar el modelo más que enfrentarse al turismo, estudiando qué medidas funcionan, corregir las que no y buscar un equilibrio que permita mantener la principal actividad económica de Ibiza reduciendo al mismo tiempo la presión que soportan residentes y territorio.

Manu Gon, con José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza y director de relaciones institucionales del Grupo Palladium | Redacción

Al mismo tiempo, José Luis Benítez, que participó como gerente de Ocio de Ibiza y director de relaciones institucionales del Grupo Palladium, aseguró en Onda Cero como el sector afronta con muy buenas perspectivas la recta final de la temporada y el fin de semana de los closing, el del 10 y 11 de octubre, con todo reservado, y al mismo tiempo puso en valor cómo el sector ha cambiado mucho en los últimos años siendo mucho más respetuoso con el entorno y la isla en la que están.

Finalmente, el director territorial de la empresa de seguridad privada Trablisa explicó el por qué del éxito de esta empresa que tras haberse creado en Baleares ahora está prácticamente en todo el mundo, dejando claro como se combina la vigilancia tradicional con una vertiente tecnológica que seguirá incorporando nuevas soluciones aunque sin sustituir al factor humano y como cada vez más mujeres se suman a su plantilla, y la secretaria general de PIMEEF, Mari Àngels Marí, alertó de que no han sido iguales los buenos resultados de la temporada para todas las empresas entre otras cosas porque el aumento de los costes está reduciendo los márgenes, especialmente entre las pequeñas y medianas, y entre las muchas medidas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas pidió agilizar la burocracia.