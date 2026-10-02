¡Ya puedes ver el vídeo del Encuentro de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa con Gonzalo Bernardos!

Ibiza acogió ayer una nueva edición de los Encuentros de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa, organizados por Onda Cero y CaixaBank en el Grand Palladium Select Palace Ibiza, en Playa d’en Bossa, y tuvo como protagonista al profesor y economista Gonzalo Bernardos.

Bajo el título «Turismo y vivienda en Ibiza: ¿conflicto o convivencia?», el quinto encuentro de este foro empresarial en la isla abordó dos asuntos estrechamente vinculados con su presente y su futuro. La jornada reunió a representantes de las administraciones públicas, organizaciones empresariales y compañías ibicencas para analizar la situación económica actual y reflexionar sobre las oportunidades y los desafíos que afronta Ibiza.

El encuentro pretende ofrecer un espacio de diálogo en torno al equilibrio entre la actividad turística, principal motor económico de la isla, y las crecientes dificultades de acceso a la vivienda. Este escenario influye directamente en la vida de los residentes, la disponibilidad de trabajadores y la competitividad de las empresas.

Mesa redonda y charla con Gonzalo Bernardos

Tras las intervenciones institucionales, se celebró una mesa redonda temática con representantes empresariales de Ibiza. Los participantes compartieron su visión sobre la coyuntura económica de la isla y debatieron acerca de las posibles vías para compatibilizar el desarrollo turístico con las necesidades residenciales de la población.

La jornada incluía también una intervención de CaixaBank Baleares y culminó con la charla-coloquio de Gonzalo Bernardos. El profesor analizaró la relación entre turismo y vivienda desde una perspectiva económica y aportará su visión sobre uno de los debates que más preocupan actualmente a la sociedad ibicenca.

Respaldo institucional y empresarial

El encuentro es una iniciativa de Onda Cero y CaixaBank y cuenta con la colaboración institucional de la Conselleria d’Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears, el Consell d’Eivissa y el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

También apoyan esta edición la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF), Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza, Ocio de Ibiza, BYD Proa Ibiza, Trablisa y Palladium Hotel Group.

La participación de estas instituciones, organizaciones y empresas refuerza el objetivo de los Encuentros de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa: fomentar el diálogo y el intercambio de propuestas entre las administraciones y el tejido productivo para afrontar los principales retos.