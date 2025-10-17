¡Ya puedes ver el vídeo completo del del Foro Metafuturo Impulsa con Gonzalo Bernardos!

El Five Flowers Hotel, situado en Es Pujols de Formentera, acogió con gran éxito de público este jueves 16 de octubre desde las 10.30 a las 14.00 horas la primera edición de la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears que ha organizado Onda Cero y Atresmedia Radio con el objetivo de convertirse en un espacio de debate y reflexión sobre el sector turístico.

A lo largo de la jornada, conducida por Carles Lamelo, director del programa de viajes y turismo líder y decano de la radio española, Gente Viajera, se pudieron escuchar destacados expertos tanto a nivel local como nacional e internacional que reflexionaron abiertamente sobre este sector fundamental en nuestra economía con el objetivo de mejorar la competitividad y sostenibilidad turística del archipiélago, haciendo especial hincapié en la conservación del medio ambiente, la economía y la preservación de la cultura local.

Mesas redondas y La Plural

La Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears, que contó con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) y la colaboración de Paya Hotels y el Consell de Formentera, además del apoyo de RIU Hotels & Restorts, Formentera Lines, PIMEF y CAEB, comenzó con la ponencia La cultura como parte del desarrollo turístico sostenible en la que Olga Ramos y Lara Trigo presentaron el caso de La Plural Formentera, y continuó con la mesa redonda en la que se abordó el caso de Formentera como referente en sostenibilidad turística desde la perspectiva de la colaboración público-privada con la participación de Artal Mayans, conseller de Turismo de Formentera; Pep Mayans, presidente de la Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (PIMEF); Juanma Costa, presidente de la Asociación Hotelera de Formentera y representante de CAEB y Begoña San Félix, responsable de MK y RSC de Insotel Marine Group.

Un momento de la mesa redonda con representantes de Formentera | Toni Escobar

Tras ello, llegó el turno de la segunda mesa redonda, conducida por Carles Lamelo y en la que bajo el título de "Baleares y el reto de la sostenibilidad. La apuesta por la calidad", participaron Lourdes Ripoll, vicepresidenta de Sostenibilidad de MELIÁ Hotels International; Miguel Mirones Díez, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) y Pere Joan Planas, director de la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Gonzalo Bernardos

Finalmente, tras escuchar un vídeo enviado por Antonio López de Ávila, director de Innovación, Educación e Inversión de ONU Turismo, ausente en el evento por un contratiempo de última hora, el foro terminó con la conferencia “El reto de la sostenibilidad económica Baleares” que impartió el economista, profesor Titular de Economía de la Universidad Barcelona y colaborador de Onda Cero, Gonzalo Bernardos, quien una vez más ofreció una lección magistral de economía, turismo, política económica y sobre todo sostenibilidad.