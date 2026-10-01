Inscríbete aquí para acudir a la tercera jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears en Formentera

Atresmedia Radio y Onda Cero Illes Balears organiza este próximo miércoles 14 de octubre de 10.30 a 14.30 horas.la tercera edición de la Jornada Metafuturo Impulsa Turismo Illes Balears en el Five Flowers Hotel Formentera Melià Collection con la intención de volver a crear un espacio de debate y divulgación de la actividad turística en las Islas Baleares con el objetivo de mejorar la competitividad y sostenibilidad turística del archipiélago con especial atención a la conservación del medio ambiente, a la economía y a la preservación de la cultura local.

Carles Lamelo, periodista y director de Onda Viajera conducirá la jornada | Redacción

Tras haber celebrado una primera edición en 2025 en Formentera, haber vivido una segunda este mismo año en Menorca, el evento ahora regresa a Formentera conducido por Carles Lamelo, director de ‘Onda Viajera’ el programa de viajes y turismo líder y decano de la radio española, y con la presencia de destacadas figuras del sector turístico balear tanto del ámbito empresarial como institucional y del reconocido economista Daniel Lacalle, quien ofrecerá la conferencia titulada 'Turismo y vivienda. La gran oportunidad para España'.

PROGRAMA DE LA JORNADA

Presenta: Carles Lamelo, periodista y director del programa ‘Onda Viajera’ de Onda Cero.

10.30 Recepción de asistentes en el rooftop del Five Flowers Hotel.

11.00 Presentación y apertura de la jornada.

11.10 Bienvenida de Gabriel Escarrer, Presidente de Melià Hotels Internationcal. (Vídeo)

11.15 La importancia del turismo cultural con Enrique Dominguez Uceta, colaborador del programa ‘Onda viajera’ de Onda Cero.

11.30 Ponencia técnica sobre sostenibilidad turística a cargo del profesor de la UIB y colaborador de Onda Cero, Juan Franch.

11.50 Mesa: El modelo turístico de Formentera. Modera : Juan Carlos Enrique, director Onda Cero Illes Balears.

Artal Mayans, conseller de Turismo del Consell Insular de Formentera.

Juanma Costa, propietario de Paya Hoteles.

Lidia Álvarez, secretaria general de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (PIMEF)

Representante AETIB por confirmar

Representante FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE IBIZA Y FORMENTERA por confirmar.

12.30 Charla-coloquio. Turismo y vivienda. La gran oportunidad para España. con el economista Daniel Lacalle.

El economista Daniel Lacalle | Redacción

13.15 Clausura de la jornada.

13.20 Coctel/networking abierto a todos los asistentes en el rooftop del hotel Five Flowers.

14.30 Fin del evento

Sobre Five Flowers Hotel

Five Flowers Hotel Formentera Member of Meliá Collection, situado en es Pujols, en el entorno del Parque Natural de ses Salines, es el hotel de máxima categoría de Formentera y el único 5 estrellas de la isla, propiedad de Paya Hotels, y concebido como un destino donde el lujo no se impone, invita, y donde el diseño no decora, inspira y donde los horarios se desdibujan y el tiempo recupera su ritmo natural.

No en vano es un hotel donde cada puesta de sol es una nueva historia que contar y los colores hablan de libertad gracias a sus 79 habitaciones y suites, dos restaurantes, spa, gimnasio, dos piscinas y un impresionante rooftop con vistas 360º de la isla.

Más información: www.fiveflowershotel.com