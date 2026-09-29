Ana Escandell: "El ejemplo de Sofía nos ha enseñado que los limites y las barreras solo están en nuestra mente"

La actriz ibicenca y productora de Masclet Films, Ana Escandell ha pasado por los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera para hablar del cortometraje El largo viaje que se presenta este sábado 3 de octubre, a las 19.00 horas, en Sa Peixateria, en la ciudad de Ibiza.

Escandell ha explicado que se trata de "un proyecto inclusivo y social que tiene como una de sus protagonistas a Sofía, una niña con síndrome de Down" y que consister "en una pequeña ‘road movie’ familiar que comienza en Valencia y termina en Ibiza, con dos amigas, un viaje y un antiguo Seat 600 como escenario de buena parte de la historia".

En este sentido, uno de los grandes descubrimientos del rodaje ha sido precisamente Sofía, elegida después de realizar un casting en el que buscaron candidatas tanto en Ibiza y Formentera como en Valencia, y es que según sus palabras "he descubierto a una niña y una gran actriz que me llevo siempre en el corazón porque nos ha enseñado a nosotros muchísimo y a descubrir que las barreras solo están en nuestra mente". Y por ello, ha reivindicado "la importancia de abrir el mundo audiovisual a personas con síndrome de Down porque tienen todo el derecho del mundo a poder hacer un corto y porque además hemos descubierto una crack que va a tener mucho futuro".

La actriz protagonista con el tambien actor y humorista Santi Rodríguez | Redacción

Al mismo tiempo, Escandell, ha detallado que la propia historia de Un largo viaje nació casi por casualidad ya que director quería rodar una ‘road movie’, y ella tenía claro que quería trabajar con una niña con síndrome de Down y al mismo tiempo otra integrante de la productora propuso utilizar un antiguo Seat 600 heredado de su abuelo, convirtiéndose éste en una pieza fundamental del proyecto y en un homenaje familiar. Finalmente, el rodaje se desarrolló durante el mes de octubre del pasado año entre Valencia e Ibiza, con buena parte de las escenas grabadas en exteriores de la isla y con las dificultades añadidas de trabajar dentro de un vehículo tan pequeño y coincidir con varios días de mal tiempo porque coincidió con la pequeña dana que pasó por la isla.

Cartel del cortometraje | Redacción

Después de un pequeño estreno previo en Valencia, este sábado llegará el momento de compartir Un largo viaje con el público de Ibiza y con los patrocinadores, colaboradores e instituciones que han permitido sacar adelante el proyecto aunque ya el cortometraje ya ha comenzado su recorrido por festivales y sus responsables incluso han recibido propuestas para plantearse convertir esta historia, que dura entre 25 y 30 minutos, en un proyecto de mayor duración.