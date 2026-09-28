Sergio González: "Desahucios parecidos a los de Maricarmen en Madrid ocurren todos los días en Ibiza"

Sergio González, juez decano de Ibiza, ha pasado por los estudios de Más de Uno Ibiza y Formentera para analizar el mediático caso del desahucio de Mari Carmen Abascal en Madrid y que ha provocado una oleada de protestas en toda España, incluyendo una multitudinaria acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

En este sentido, González ha recordado que casos como estos "ocurren todos los días en Madrid ya que hay mucha gente que tiene problemas" y al mismo tiempo ha insistido en que "el margen de actuación de los jueces es limitado cuando se cumplen los requisitos legales para resolver un contrato" y que en los casos en los que se acredita una situación de vulnerabilidad "existen mecanismos para suspender temporalmente el procedimiento y permitir que las administraciones busquen una solución" aunque también ha advertido "de que el problema llega cuando transcurre ese plazo y no existe una vivienda alternativa para las familias afectadas".

No en vano, el juez decano ha asegurado que los juzgados de Ibiza han abierto 286 procedimientos de desahucio en lo que llevamos de 2026, "la mayoría relacionados con el impago del alquiler y, en menor medida, con contratos que han llegado a su fin" y que estas cifras están estrechamente relacionadas con la situación de la vivienda en la isla alertando "que a mayor número de arrendamientos y más alto el coste se van a producir más procedimientos de desahucio en los próximos meses".

Al mismo tiempo, González ha explicado "que ahí se encuentra una de las principales carencias del sistema en una isla especialmente tensionada por el precio de la vivienda y es que la Administración debería tener un parque de viviendas a un precio regulado" y como esto no es así "actualmente faltan recursos suficientes para ofrecer una salida a muchas personas vulnerables, provocando además que en algunos casos, suspender el procedimiento únicamente consigue retrasar un problema que vuelve a aparecer meses después".

Por otro lado, también ha cuestionado que pueda hablarse de "desahucios exprés" ya que según ha explicado "antes de llegar al lanzamiento deben cumplirse diferentes trámites, desde actuaciones previas a la presentación de la demanda hasta el procedimiento judicial, la sentencia y los posibles recursos" y que en el caso de Ibiza y Formentera a todo ello "se suma que ambas islas cuentan con una unidad formada únicamente por dos personas para realizar todos los lanzamientos lo que puede añadir alrededor de otros dos meses de espera".

Y por todo ello, Sergio González ha insistido "en diferenciar entre el papel de los tribunales y la respuesta que requiere el problema de la vivienda ya que los jueces debemos aplicar la legislación vigente, mientras que corresponde al legislador establecer las normas y a las administraciones desarrollar políticas y recursos para atender a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad".