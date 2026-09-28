Jordi Riera: "Que nadie dude que vamos a pelear en el partido de vuelta y demostrar que el San Rafael nunca se rinde"

Jordi Riera, entrenador del CF Sant Rafel, ha analizado en los estudios de Onda Cero el partido histórico en el que el conjunto azulón se jugaba buena parte de sus posibilidades de acceder a la Copa de SM El Rey donde se podía medir a un equipo de primera división y que desgraciadamente terminó con 1 a 5 a favor de la AE Es Prat.

Riera ha catalogado la jornada de ayer "como un día histórico para todos los que formamos parte del San Rafael y un día que nunca vamos a olvidar" destacando "cómo las gradas del campo se llenaron, cómo el pueblo se volcó con el equipo y cómo el ambiente convirtió la tarde en una auténtica fiesta".

Mientras, en lo deportivo, Riera ha considerado que el marcador final fue demasiado duro teniendo en cuenta lo sucedido especialmente durante la primera mitad y que, por eso, "no se puede reprochar nada a mi equipo ya que todos dieron el cien por cien" y ha recordado que con el empate a uno, el San Rafael atravesó sus mejores minutos e incluso dispuso de oportunidades para ponerse por delante, "antes de que la calidad y el mayor ritmo del conjunto catalán terminaran imponiéndose".

Y de todo ello, sobre todo el entrenador del Sant Rafel ha destacado la identidad mostrada por sus futbolistas "con un equipo que creía, que peleaba, que presionaba arriba, que no daba ningún balón por perdido" y por ello ha confirmado que es con esa actitud con la que se viaja a Barcelona a pesar de la abultada derrota. "Queremos demostrar que el San Rafael es un equipo que nunca se rinde y por ello, no vamos solo a cumplir el trámite sino con la ilusión por bandera aprovechando que aunque tras la derrota el ánimo estaba un poco decaído ahora están todos mucho más motivados con dar la campanada" .

Más allá de la eliminatoria, el técnico espera que esta experiencia permita crecer a un equipo cuyo verdadero objetivo de la temporada está en la competición doméstica y en este sentido Riera cree que estos partidos los convertirán "en un equipo más maduro, más competidor y más competitivo que nos puede venir muy bien para hacerlo lo mejor posible en Regional y luchar por puestos altos de la clasificación".