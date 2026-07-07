Pep Murtera: "Cada producto quiere su temporada y por eso es básico respetar los ciclos naturales de los alimentos"

El espacio Això sí és d’Eivissa de Más de Uno Ibiza y Formentera, encuadrado dentro de la campaña que ha lanzado el Consell d'Eivissa para promover el consumo de productos agroalimentarios y pesqueros 100% locales facilitando mediante un distintivo la compra de alimentos frescos de proximidad y apoyando la economía rural de la isla mediante un sistema de etiquetado por colores para identificar el origen y tipo de producto, ha dado a conocer ha dado a conocer la realidad de la huerta ibicenca en uno de los momentos más importantes del año para el sector agrícola de la mano del pagès Pep Planells, popularmente conocido en el entorno agrícola como Pep Murtera.

En este sentido, el propio Murtera, reconocido agricultor ibicenco de cuarta generación que gestiona la finca familiar Can Murtera en Santa Gertrudis y uno de los rostros más visibles de la resistencia y puesta en valor del producto local y de kilómetro cero en la isla, ha explicado cómo se viven unas semanas marcadas por la recogida de sandías, melones, tomates o cebolla roja ibicenca después de muchos meses de trabajo asegurando con una gran sonrisa que "cada cosa quiere su temporada y por eso es básico respetar los ciclos naturales de los alimentos".

Això sí és d’Eivissa busca poner rostro a los productores, recuperar el conocimiento sobre los productos de temporada y fomentar el consumo de alimentos locales para contribuir a mantener vivo el campo, la gastronomía y el paisaje de Ibiza. | Redacción

Durante su participación en Això sí és d’Eivissa, Murtera ha destacado las diferencias entre los productos cultivados en la isla y aquellos que llegan desde fuera y por ello ha defendido "la frescura de unos alimentos que pueden recogerse por la tarde y encontrarse a la mañana siguiente en los puntos de venta, cuando todavía conservan su punto óptimo de maduración".

Además, Pep Murtera ha reivindicado variedades tradicionales como la sandía ibicenca con pepitas o la cebolla roja, "mejor adaptadas a las condiciones climáticas de la isla y conservadas generación tras generación por los propios agricultores" y por ello ha valorado muy positivamente iniciativas de promoción como esta "para que los consumidores aprendan a reconocer el producto local y recuperen el conocimiento sobre la temporalidad de los alimentos".

Por otro lado, el agricultor ibicenco también ha puesto sobre la mesa la necesidad de acercar el campo a las nuevas generaciones y es que Murtera ha aprovechado para reclamar "una mayor implicación de los centros educativos" proponiendo "que los escolares conozcan directamente las explotaciones agrícolas para descubrir cómo se planta, se cuida y se recoge aquello que después encuentran en las tiendas y mercados ya que hay muchos niños que dicen que el producto sale directamente de la tienda".