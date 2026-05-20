Sara, Jade, Neus y toda una clase de 6ºA del CEIP Santa Gertrudis volcada para concienciar sobre la salud mental

Hoy Más de Uno Ibiza y Formentera se ha marchado con su micrófono verde hasta la clase Misión Completa de 6ºA del CEIP Santa Gertrudis para conocer a Sara Costa y Jade Mitchell, ganadoras del concurso de cuento infantil que ha convocado el Govern balear para concienciar sobre salud mental y bienestar emocional.

Algo que ha sido posible gracias a la tutora de la clase Neus Planells que fue la que se enteró del concurso y las animó a que escribieran una historia que luego se convirtió en el cuento El secreto de Sharki. "Cuando Neus nos lo propuso nos pareció muy interesante y nos decidimos a participar porque queríamos aprender sobre salud mental y así nació la idea de contar la historia de un niño que sufre bullying y cómo sus compañeros logran resolver la situación a través del diálogo y la comprensión haciéndose todos amigos".

Toda la clase con el micrófono verde tras el reportaje | Redacción

En total el aula elaboró doce cuentos, aunque el premio recayó en el trabajo conjunto de Jade y Sara, que escribieron a cuatro manos alternando ideas y redacción y según ha explicado, la propia Neus todo ello forma parte de "un proyecto anual sobre salud mental y educación emocional que ha puesto en marcha el CEIP Santa Gertrudis con el objetivo de acabar con prejuicios y estigmas y para hacerles ver que la salud mental es tan importante como cualquier otra asignatura".

Los alumnos junto a su tutora Neus Planells se volcaron con el reportaje | Redacción

La radio escolar, otro proyecto que entusiasma al alumnado

Además, durante la visita, varios alumnos explicaron el funcionamiento de la radio del colegio, un espacio donde graban podcasts, entrevistas e historias y confirmaron que la actividad forma parte de los “racons” semanales, despertando un entusiasmo notable entre los estudiantes, sobre todo por el hecho de poder escuchar música y hacer entrevistas.