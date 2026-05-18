Vibra Hotels designa a Markus Fischer Alonso para liderar el futuro Fenix Sevilla by Vibra

Vibra Hotels ha anunciado el nombramiento de Markus Fischer Alonso como director del futuro hotel Fenix Sevilla by Vibra, establecimiento que abrirá sus puertas en 2027 y que se convertirá en uno de los proyectos estratégicos de la compañía en Andalucía.

Fischer acumula cerca de tres décadas de experiencia en el sector hotelero nacional e internacional. Actualmente ocupa el cargo de director gerente del Hotel Vibra Beverly Playa, en Mallorca, puesto al que llegó tras liderar también distintos establecimientos de la cadena en Ibiza. Anteriormente, desarrolló una destacada carrera en compañías como Meliá Hotels International y Paya Hotels, donde asumió la dirección de hoteles y proyectos estratégicos, entre ellos la apertura y puesta en marcha del Five Flowers Hotel & Spa Formentera, primer hotel cinco estrellas de la isla. Su experiencia incluye además destinos nacionales e internacionales como Hanoi, Bilbao, León, Sitges y diversos enclaves turísticos de referencia.

Imagen de la azoteal del nuevo hotel que Vibra Hotels abrirá en Sevilla en Semana Santa de 2027 | Redacción

Cuenta con una sólida formación académica vinculada a la gestión empresarial y turística, entre la que destacan un Máster en Gestión Turística por la Universidad de las Islas Baleares, un Máster en Dirección de Recursos Humanos por EUDE y formación en ThePowerMBA. Su trayectoria se ha complementado además con una amplia especialización en dirección hotelera, revenue management, liderazgo, marketing y gestión financiera.

Este nombramiento supone una apuesta por el talento interno y por un perfil ampliamente consolidado dentro de la organización. Su profundo conocimiento operativo, experiencia en aperturas hoteleras y capacidad de liderazgo lo convierten en una figura clave para afrontar con garantías el desarrollo y posicionamiento de Fenix Sevilla by Vibra, un proyecto llamado a convertirse en uno de los referentes de la compañía en los próximos años.

Recreación del interior del nuevo hotel de Vibra Hotels en Sevilla | Redacción

"La fortaleza de Sevilla como uno de los destinos urbanos con mayor proyección y dinamismo del mercado turístico español, unida a la amplia experiencia de Markus Fischer y a su conocimiento del destino, aportan una combinación estratégica para liderar un proyecto tan relevante como Fenix Sevilla by Vibra", destacan desde la compañía.

Sobre Vibra Hotels

Vibra Hotels, líder hotelero en Ibiza con una cartera de 33 establecimientos en Ibiza, 2 en Mallorca y 3 en Menorca, mantiene su apuesta por un modelo de crecimiento basado en la innovación, la excelencia y la mejora continua de la experiencia del cliente.