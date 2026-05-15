Marc Cuevas presenta en Talamanca sú último single ante el micrófono verde de Onda Cero

El micrófono verde de Más de Uno Ibiza y Formentera se ha ido de excursión hasta la Playa de Talamanca en la ciudad de Ibiza para descubrir la última canción del joven cantante y compositor ibicenco Marc Cuevas, titulada Dejémoslo así.

La canción es el último single que forma parte de su nuevo primer disco, que verá la luz entre finales de junio y principios de julio bajo el nombre Solo por si acaso y que ha grabado "con un nuevo sonido más eléctrico, más fresco, con menos formato acústico y con más evolución personal" en Barcelona junto a Gerard Giné aunque sin perder "ese sello pop rock, muy de guitarras eléctricas y formato indie que siempre me ha encantado".

En este sentido, sobre el tema que ya puede escucharse en Spotify, YouTube y las plataformas digitales, Cuevas ha explicado entre risas que la inspiración le llega en cualquier parte, asegurando "que la mayoría de mis canciones en estos dos años se me han ocurrido en la moto, cuando me llega una frase que digo en bucle hasta que puedo parar y grabarla". Aún así, el joven cantante ha asegurado que sus canciones han vivido una evolución es natural "ya que no son iguales las que hace un chico de de 25 que otro de 16 o de la edad en la que yo empecé formando parte de La Voz Kids y el concurso Jesús Tiene Talento".

Onda Cero se ha ido con su micrófono verde hasta Talamanca con Marc Cuevas | Redacción

Además, Cuevas ha incidido en que también ha cambiado el formato de hacer videoclips para las canciones "ya que ahora no se hacen vídeos de tres minutos sino pequeñas cápsula para redes que enganchen rápidamente" y sobre la dificultad de abrirse camino desde Ibiza el cantante ha aprovechado para reivindicar más apoyo al talento local "ya que hay mucha música en directo, pero casi siempre son versiones, dejándose de lado apostar más por músicos que hacen su música propia".

Finalmente, la entrevista ha terminado con "un unplugged" en directo desde la playa, donde Marc ha interpretado del tema ante el sonido del mar… y de una excavadora que reponía posidonia, un detalle muy ibicenco que él mismo celebró con humor.