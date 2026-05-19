Rafael Tur: “Hemos sobrepasado los límites de Ibiza y su modelo actual no es sostenible”

Rafael Tur, portavoz de la Alianza per l’Aigua, ha detallado cuales han sido la principales conclusiones que han salido de la Mesa de Diálogo del Agua en la que se ha conseguido "un posicionamiento conjunto e histórico" de entidades ecologistas, agrícolas y empresariales para reclamar límites al crecimiento urbanístico y turístico como condición imprescindible para garantizar la sostenibilidad hídrica de Ibiza.

Según Tur, esta mesa que ha cumplido ya diez años, ha insistido por boca de todos los participantes "en la necesidad de frenar el crecimiento y rechazar la posible ampliación del aeropuerto por su impacto sobre unos recursos hídricos ya al límite" y es que todo ha surgido de la constatación compartida de que "se está en un momento muy delicado para Ibiza en el que todo está saturado y está sobrepasado, pasando con creces los límites de nuestra isla".

Un momento de la mesa que se celebró con gran presencia de agentes sociales | Redacción

En este sentido, el portavoz de la alianza ha puesto en valor "que tras una década de trabajo, la sociedad civil ha logrado convertirse en ese foro y espacio de diálogo estable donde sectores muy distintos alcanzan acuerdos y buscan llegar a consensos mientras que la clase política está más enfocada a la destrucción del adversario que a buscar soluciones reales". Y por ello, ha celebrado que, por primera vez, "algunas de las demandas históricas ya pueden eliminarse del nuevo pacto por el agua porque se han cumplido después de una década picando piedra.

Rechazo unánime a la ampliación del aeropuerto

Entre los puntos de consenso, Rafael Tur ha destacado la oposición frontal a ampliar el aeropuerto de Ibiza por parte de AENA "porque no tiene sentido que en una isla sobrepasada tenga sentido duplicar la puerta de entrada" y ha alertado sobre que los acuíferos están "sobreexplotados y salinizados, lo que obliga a depender de desaladoras energéticamente insostenibles y muy costosas".

Imagen de archivo de la desaladora de Santa Eulària | Redacción

No en vano, según sus palabras, "las depuradoras funcionan solo al 10% de su potencial por falta de inversiones en alcantarillado y control de intrusión salina lo que está provocando que se esté tirando al mar agua depurada que nos cuesta una fortuna".

Soluciones basadas en la naturaleza

Por último, Rafael Tur ha defendió "la necesidad de restaurar torrentes, humedales y zonas de infiltración para reducir inundaciones y recargar acuíferos" asegurando que no es una alternativa "sino una necesidad para devolver a la naturaleza su manera de funcionar".

Y es que ha insistido en que "reutilizar agua depurada e infiltrarla en los acuíferos es mucho más eficiente que seguir construyendo desaladoras ya que el agua de acuífero cuesta 0,05 céntimos mientras que la de desalación, un euro".