Emma Torres: “El sitio más difícil para demostrar que la inclusión es posible es una pasarela”

Emma Torres, CEO e impulsora de la pasarela de moda Ibiza Inclusion ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para dar todos los detalles sobre este evento que tendrá celebrará su sexta edición este viernes 22 de mayo en el 528 Ibiza de Sant Antoni a partir de las 19.00 horas.

Una iniciativa que se ha consolidado como uno de los proyectos sociales y culturales más relevantes de la isla tras ponerse en marcha en el año 2020 "como iniciativa solidaria para apoyar a la asociación ADDIF y convertirse en un movimiento que combina moda, diversidad y visibilidad traspasando las fronteras de Ibiza con ediciones en otras ciudades españolas".

Una imagen del Ibiza Inclusion Fashion Day de ediciones anteriores | Redacción

En este sentido, la propia Torres, modelo, profesora en el colegio Guillem de Montgrí y madre de una niña con diversidad funcional, ha confirmado que la intención de la Ibiza Inclusion "es dar respuesta a todas aquellas personas que aún a día de hoy se sienten discriminadas o excluidas" y que se escogió un desfile de moda "porque el sitio más difícil para demostrar que la inclusión es posible es una pasarela".

Para conseguir el objetivo, durante varias semanas el equipo del evento trabaja con modelos con y sin diversidad funcional, "reforzando autoestima, seguridad y confianza y demostrando que no es solo una pasarela sino concienciación, empoderamiento y autoestima como queda demostrado en la increíble evolución de los modelos".

Una edición con referentes nacionales

La edición de 2026 contará con la participación de grandes referentes a nivel nacional e internacional como el actor, fotógrafo y modelo internacional madrileño Krys Pasiecznik que además es un gran activista contra el acoso escolar; Lía Romero, modelo y referente en visibilidad trans; la modelo Adriana Pérez que ha sufrido cuatro amputaciones y cuya historia de resiliencia ha sido reconocida con un Emmy, el cantante ibicenco Marc Cuevas que presentará su nuevo single y por supuesto Irene Villa, que volverá a ser un año más la madrina y presentadora del evento. Además, tampoco faltarán las gimnastas del Club Deportivo Es Vedrà, único club oficialmente inclusivo de Baleares y donde la hija de Emma, Aira, ha conseguido grandes resultados a sus 9 años.

Irene Villa volverá a ser la madrina y presentadora del evento | redacción

Además, cederán sus creaciones los diseñadores The Origin Ibiza, Una, Saró, Origins by David Pomar, Línea Ibiza, Ibimoda y Eva Cardona con colecciones que, según Emma Torres "harán que la persona que las lleve se sienta especial y única".

De pasarela anual a pacto permanente

Por último, Emma Torres aprovechó su presencia en Onda Cero para anunciar que Ibiza Inclusion "deja de ser un evento anual para convertirse en un pacto por la inclusión, con acciones y actividades durante todo el año" y que eso quedará demostrado aún más en el cambio que sufrirá el ya característico símbolo de sus manos entrelazadas "que evoluciona ahora hacia un gesto de dedos cerrados, que representa ese compromiso permanente".

Imagen de la Ibiza Inclushion Fashion Day | Redacción

Y es que como ella misma ha asegurado, "queremos recordar todo el año que la inclusión es necesaria en todos los ámbitos y que el día que no tengamos que hablar de inclusión, habremos ganado la batalla".

Entradas casi agotadas

El evento, con entrada solidaria de 20 euros a beneficio de ADIF, comenzará a las 19.00 horas en el 528 Ibiza aunque la organización confirma que quedan muy pocas localidades disponibles.