El gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, Santiago García, ha valorado positivamente en Más de Uno Ibiza y Formentera la temporada turística de 2026 en la bahía de Sant Antoni, "que ha cerrado con una ocupación media del 82,75%, ligeramente superior al 82,51% de 2025" y con unos precios que han aumentado moderadamente y un mercado en el que "el turismo británico sigue siendo el principal emisor de turistas, aunque cada vez tienen más presencia visitantes italianos, españoles y holandeses".

Al mismo tiempo, García ha explicado que los hoteleros han pedido al Ayuntamiento de Sant Antoni durante una reunión con el alcalde Marcos Serra y algunos de sus concejales, una serie de mejoras "necesarias para garantizar la convivencia entre turistas y residentes" y que el consistorio se ha mostrado"especialmente receptivo para intentar aplicarlas antes de que comience la próxima temporada turística".

Entre ellas destacan, por ejemplo, "reforzar la limpieza, la iluminación y el mantenimiento de las zonas turísticas", "limitar los horarios y hacer un uso más racional de las playas y otros espacios públicos para celebrar conciertos y fiestas" o una de las principales preocupaciones del sector "y que no es otra que la seguridad en el paseo de s'Arenal, especialmente por la venta ambulante de óxido nitroso" y que podría erradicarse "con mayor presencia policial en determinados puntos y horarios"

Además, Santiago García ha señalado "la necesidad de mejorar la imagen del West End, la plaza de España y otras calles del casco urbano, con actuaciones de embellecimiento que hagan estos espacios más atractivos para vecinos y visitantes" y ha incidido en quejas relacionadas con las reservas de taxis al aeropuerto aunque dejando claro que esto "no se trata de un problema generalizado" y que tenga una fácil solución.

Por último, el gerente de la Federación Hotelera ha defendido "la necesidad de seguir apostando por un turismo respetuoso con los residentes y el entorno de cara a 2027" y es que aunque ha reconocido los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento también ha considerado necesario "intensificar la vigilancia y mejorar la sensación de seguridad en las zonas más concurridas de Sant Antoni".