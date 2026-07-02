Roberto Algaba: "Ha sido un comienzo duro y pedimos disculpas a la ciudadanía pero el servicio de autobús cada vez es mejor"

El director insular de Transportes del Consell de Ibiza, Roberto Algaba, ha hecho balance en los estudios de Más de Uno Ibiza y Formentera de los primeros meses de funcionamiento del nuevo servicio de transporte público por carretera, reconociendo las dificultades que marcaron su puesta en marcha y asegurando que la situación ha mejorado de forma notable. "Ha sido semanas bastante duras y yo pido disculpas a la ciudadanía porque no salimos como teníamos que haber salido pero hay que ser conscientes que poner en marcha una nueva contrata nunca es fácil".

En este sentido, Algaba ha asegurado que el cambio de concesionaria obligó a incorporar nuevos conductores y una importante renovación de la flota pero que también que el servicio ha mejorado notablemente "ya que actualmente ya circulan cerca de 50 nuevos autobuses, la mayoría eléctricos, las frecuencias se han reforzado y se han introducido mejoras en municipios como Sant Josep en una demostración de que seguimos trabajando para aumentar el servicio en las líneas con mayor demanda".

Además, el director insular de Transportes ha explicado que el objetivo pasa por consolidar un transporte público cada vez más atractivo para residentes y visitantes, "adaptándolo a las necesidades reales de una isla que multiplica su población durante la temporada turística" y al mismo tiempo ha recordado "que durante el mes de junio el servicio ha superado por primera vez el millón de viajeros" y ha puesto en valor la nueva aplicación móvil, el funcionamiento de las líneas que conectan con las principales zonas turísticas y la renovación de una flota en la que cerca de 70 vehículos ya son eléctricos.

Por otro lado, Algaba ha destacado la puesta en marcha de distintas mesas de trabajo con representantes del sector hotelero, empresas de transporte discrecional, ocio, deporte y colectivos de personas con movilidad reducida para diseñar mejoras conjuntas "ya que muchas veces los políticos nos creemos que dominamos de todo y yo en este sentido, soy al contrario, quiero escuchar a todo el mundo" y por ello se ha mostrado partidario de elaborar un "libro blanco de la movilidad" que permita detectar problemas antes de ejecutar nuevas obras o implantar cambios en el transporte "ya que muchas incidencias relacionadas con accesos, paradas o recorridos pueden resolverse simplemente mejorando la coordinación entre administraciones y sectores implicados".

Por último, ha repasado las actuaciones que desarrolla el Consell para combatir el intrusismo en el transporte, entre ellas la creación del nuevo sello de "transporte verificado", una identificación destinada a que residentes y turistas puedan reconocer fácilmente a las empresas que cumplen la normativa y, fundamentalmente, ha defendido el trabajo de los inspectores que actúan en el aeropuerto y ha asegurado que la presencia de transporte ilegal se ha reducido considerablemente respecto a años anteriores y que ha permitido incidir en la idea de "que quien visite Ibiza identifique el transporte seguro y entienda que cuidar la isla pasa por utilizar servicios legales y responsables".