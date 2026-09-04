Rafa Payán: "Tenemos que competir todos los partidos al máximo porque esa es la gran fuerza del Sant Jordi"

El entrenador de la Penya Esportiva Sant Jordi, Rafa Payán, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para analizar el regreso del conjunto verdinegro a Tercera RFEF después del brillante ascenso del curso pasado y que llega con el objetivo claro "de consolidarnos cuanto antes en una categoría muy exigente en la que habrá seis o siete equipos luchando por el ascenso".

Para ello, Payán ha confirmado que el conjunto verdinegro mantiene buena parte del equipo del año pasado y que, aunque ha incorporado futbolistas para dar "ese puntito de más" que exige la nueva categoría, esto se ha hecho "con todos jugadores que son de la isla o que trabajan o juegan aquí debido a que nuestras limitaciones económicas no nos permiten ofrecer vivienda o habitación a los que vengan de fuera".

A pesar de todo, el técnico del Sant Jordi tiene claro que "la competitividad" deberá seguir siendo la principal seña de identidad del equipo ante una Tercera Federación "mucho más competitiva que en temporadas anteriores con muchos equipos con aspiraciones incluso de ascenso" y por eso se ha mostrado convencido de que la clave para luchar por la permanencia es "competir todos los partidos por que esta es nuestra base, nuestra fuerza y buena parte de lo que nos llevó el curso pasado a lograr el ascenso".

Al mismo tiempo, Payán ha insistido en que otro de los objetivos será convertir el campo municipal Kiko Serra en un campo donde hacerse fuertes y sumar buena parte de los puntos necesarios para conseguir la permanencia aunque desgraciadamente el primer partido de liga, programado para este domingo 6 de septiembre a las 12.00 horas ante otro recién ascendido como es el Migjorn se tendrá que jugar a puerta cerrada por la sanción que arrastra el Sant Jordi de la pasada temporada.