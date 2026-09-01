Raúl Casañ: “La SD Ibiza está llamada a estar arriba en Tercera RFEF, pero hay que ganárselo jornada a jornada”

El entrenador de la Sociedad Deportiva Ibiza, Raúl Casañ, ha pasado por Onda Cero días antes del regreso del conjunto de la ciudad de Ibiza a Tercera Federación tras el descenso de la pasada temporada con el primer partido que le enfrentará este domingo 6 de septiembre a las 12.00 horas al Playasde Calvià.

En este sentido, Casañ tiene claro y asume que su equipo parte entre los candidatos a ocupar las primeras posiciones pero también ha evitado hablar de ascenso antes de comenzar asegurando que “esto hay ganárselo cada jornada, demostrándolo sobre el terreno de juego partido a partido”.

Para ello, la SD Ibiza afronta el nuevo curso con una plantilla profundamente renovada, después de salidas importantes como las de Diego Jiménez, Jaume Villar, Álex Sánchez o Marquitos pero también con la llegada de numerosos futbolistas jóvenes, en su mayor parte nacidos en la isla de Ibiza ya que, “las dificultades para incorporar futbolistas de fuera, entre otros motivos por el elevado coste de vida de la isla, también ofrecen oportunidades al talento local”.

Sin embargo, el técnico también ha advertido de la dificultad de una Tercera Federación “en la que la adaptación será fundamental ya que hay campos pequeños, juego directo, segundas jugadas y rivales muy diferentes” que obligarán al equipo a saber competir muy fuerte de distintas maneras, tanto en casa como fuera.

Por ello, Raúl Casañ ha asegurado que el principal objetivo “pasa por construir un conjunto competitivo capaz de estar arriba e intentar regresar lo más rápido posible a Segunda Federación” aprovechando además “que siempre es una ventaja el poder competir en un campo donde también se entrena como es el campo municipal de Sant Rafel cuyas dimensiones conocemos muy bien después de haber jugado allí buena parte de la temporada pasada”.