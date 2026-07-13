Paco Vázquez: "Que Ibiza me reconozca de esta manera es un orgullo y una ilusión porque siempre he ido de ibicenco por el mundo"

El exjugador ibicenco y actual técnico asistente del MoraBanc Andorra, Paco Vázquez, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar cómo ha recibido la noticia de que el Ayuntamiento de Ibiza bautice con su nombre el nuevo pabellón de Ses Figueretes y para analizar la salud del deporte de la canasta en nuestro país y su importante papel en la formación de los niños y niñas de la isla.

Vázquez, que se encuentra disfrutando de la isla durante unos días en compañía de su familia y para participar en su campus anual y en el que ha organizado Mateo Rubio recientemente en colaboración con el Club Basquet Puig d'en Valls, ha asegurado que atiende a Onda Cero "con el ordenador en la mano ya que el trabajo no se detiene durante estas semanas previas al inicio de los entrenamientos de pretemporada al estar los clubes inmersos en la búsqueda de jugadores para completar sus plantillas". Una labor que el entrenador asistente de Morabanc Andorra ha confesado que no es fácil "debido a las dificultades que atraviesan los equipos con presupuestos más modestos para competir en el mercado y la creciente marcha de jóvenes jugadores españoles a Estados Unidos ante las pocas oportunidades que encuentran para disputar minutos en la Liga ACB".

Paco Vázquez, en el centro, junto al alcalde de Ibiza, Rafa Triguero y la concejala Catiana Fuster, el día en que se anunción que el pabellón de ses Figueres llevará su nombre | Redacción

Con respecto a la decisión del Ayuntamiento de Ibiza de poner su nombre al nuevo pabellón deportivo de ses Figueretes, el exjugador profesional ha asegurado que siente "mucha alegría y mucha ilusión por recibir este reconocimiento en la isla que siempre ha defendido durante su trayectoria profesional y a la que continúa regresando cada verano y es que según sus palabras "siempre he ido de ibicenco por el mundo".

Con respecto a este nuevo pabellón, Vázquez ha asegurado que será muy importante "sobre todo para el baloncesto de base ya que contará con tres pistas transversales que permitirán ampliar considerablemente los espacios y horarios disponibles para los clubes de la ciudad, facilitando que más equipos puedan entrenar en instalaciones cubiertas y continuar desarrollando su actividad deportiva".

No en vano, más allá de su trayectoria profesional, el exjugador y entrenador ibicenco ha defendido especialmente "la importancia del deporte de base y de que los niños y jóvenes practiquen baloncesto sin pensar únicamente en llegar a convertirse en profesionales" y en este sentido ha puesto en valor el papel de los campus "porque permiten disfrutar, aprender y compartir experiencias alrededor de un deporte que transmite valores fundamentales para la educación y la vida".