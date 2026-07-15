Nuria Moreno: "Estrellas contra el cáncer ha crecido tanto que ya hay lista de espera de chefs con estrella Michelin que quieren ayudar a Aspanob"

Nuria Moreno, organizadora del evento solidario Estrellas contra el cáncer que se celebrará el 3 de octubre en el restaurante Nassau ha pasado por Onda Cero para adelantar todos los detalles de esta quinta edición que vuelve a organizar con su amigo, el conocido chef con Estrella Michelín, Óscar Molina y para la que ya se han puesto a la venta los primeros tiquets a través de la página web del evento.

Una vez más, el evento busca recaudar los mayores fondos posibles para ayudar a los niños y niñas y sus familias enfermos con cáncer a través de la Asociación Aspanob que gestiona sus desplazamientos y su alojamiento fuera de la isla, y para ello contará con la presencia de 20 de los mejores chefs de nuestro país. Y es que como ha explicado Moreno con una gran sonrisa, "el evento ha ido creciendo tanto y cogiendo tanto prestigio que ya hay lista de espera de chefs que quieren sumarse a la iniciativa".

Gracias a todos ellos, Moreno ha confirmado que los asistentes "podrán disfrutar de un exclusivo menú elaborado por veinte chefs con estrella Michelin, con una primera parte de aperitivos al aire libre y cuatro platos principales diseñados especialmente para la ocasión" y en los que participarán unas 40 personas, y que también a lo largo de estos meses "se irán anunciando muchas sorpresas que harán aún más especial esta edición"

Entre todos han conseguido consolidar una iniciativa muy esperada por ibicencos y residentes fuera de las islas, "ya que combina alta cocina y compromiso social con un único objetivo" y por ello, la previsión, según Moreno, "es la de colgar el cartel de completo en muy poco tiempo ya que sería una magnífica señal" y en este sentido ha querido agradecer públicamente "el apoyo de patrocinadores e instituciones porque son los que nos permiten que la recaudación obtenida con la venta de las entradas se destine íntegramente a ASPANOB".

No en vano, según Moreno "los fondos servirán para financiar el acompañamiento que la asociación presta a las familias con menores enfermos de cáncer, sufragando alojamientos, desplazamientos, apoyo psicológico, atención educativa y otros gastos derivados de los largos tratamientos fuera de Ibiza" y al mismo tiempo "proyectar una imagen positiva de la isla, vinculando el nombre de Ibiza con la solidaridad, la excelencia gastronómica y el compromiso social".