Montse García: "Hay que visibilizar al máximo la violencia machista porque lo que no se ve no se puede cambiar"

Montse García, presidenta de la Asociación Dones Progressistes de Ibiza ha presentado en Más de Uno Ibiza y Formentera la jornada «Allò que no es veu», que se celebrará este sábado 14 de noviembre en el Casal de Igualdad de Ibiza a partir de las 09.30 horas abordando "las formas menos visibles de violencia machista, su evolución con las nuevas tecnologías y las redes de apoyo y resistencia de las mujeres a lo largo de la historia".

En este sentido, García ha asegurado "que la violencia machista no siempre deja marcas visibles" y que muchas de sus manifestaciones "continúan normalizadas o pasan desapercibidas en nuestra sociedad porque, desgraciadamente, la mayoría de ellas son invisibles porque las tenemos normalizadas o están escondidas" y por ello ha insistido "en la importancia de identificar estas situaciones y abrir espacios de reflexión porque lo que no se ve no se puede cambiar".

Programa de la jornada | Redacción

Al mismo tiempo, ha defendido "la importancia de la educación en igualdad y de la educación afectivo-sexual desde edades tempranas" ya que como ha advertido la presidenta de Dones Progressistes "es tremendamente peligroso dejar esta formación en manos de la pornografía sin que haya una mayor implicación de las familias para proteger a los menores frente a determinados contenidos digitales".

Por todo ello, por ejemplo, la jornada contará con la participación de Claudia Cotaina, que abordará la violencia contra las mujeres en la Formentera del siglo pasado y las redes de solidaridad y resistencia femenina o Sandra Sedano, que analizará las nuevas formas de violencia relacionadas con las redes sociales y la inteligencia artificial, y al mismo tiempo acogerá una mesa redonda titulada «I ara, què fem?», en la que también participará María José Cordero, responsable de Igualdad de UGT, para debatir posibles soluciones y propuestas de futuro. Y todo ello, pudiéndose seguir también por streaming quedando también las conferencias disponibles posteriormente en el canal de YouTube de la asociación para facilitar el acceso a quienes no puedan asistir presencialmente.

Por último, García ha agradecido el apoyo económico del IBDONA y ha expresado su intención de dar continuidad a esta iniciativa en próximas ediciones y al mismo tiempo ha recordado que la asociación también organiza actividades como su cinefórum mensual, con el objetivo de fomentar la igualdad, visibilizar las violencias machistas y promover espacios de encuentro y participación entre mujeres.