La candidata del Partido Socialista al Congreso de los Diputados por Baleares, Milena Herrera, ha repasado en los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera las principales propuestas de su formación de cara a las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, poniendo especial atención en los problemas que afectan a los residentes de las Pitiusas.

En este sentido, y coincidiendo con la reciente conmemoración del 25N, Herrera ha puesto en valor la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, "que contempla 461 medidas y una inversión de 1.500 millones de euros durante los próximos cinco años" y se ha comprometido a recuperar su propuesta para que el Ministerio de Igualdad "estudie por qué Baleares registra una incidencia tan elevada de violencia machista", recordando que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial que ha citado, "en 2025 se registraron 641 denuncias por cada 100.000 habitantes frente a las 416 de media nacional".

En materia de vivienda, la propia Herrera ha responsabilizado al Govern balear de "no aplicar las herramientas de la Ley estatal de Vivienda que permiten limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas", aunque también ha reconocido que se trata de "un problema complejo que requiere de numerosas medidas y de la colaboración de todas las administraciones". Y por ello, ha defendido las bondadades del decreto Mari Carmen "para proteger a las personas vulnerables frente a los deshaucios y compensar económicamente a los propietarios en determinados casos de impago" o la construcción de vivienda pública, poniendo como ejemplo las más de 500 viviendas previstas en Can Escandell, las ayudas al alquiler y las bonificaciones a los pequeños propietarios y asegurando que "las medidas del Partido Socialista no van en contra de los pequeños propietarios siino en contra de los fondos buitres y los grandes tenedores".

Por otro lado, respecto a la llegada de pateras a Ibiza y Formentera, la candidata socialista ha agradecido el trabajo que realizan los agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los profesionales y voluntarios de Cruz Roja, poniendo en valor "el refuerzo de las plantillas, la creación de instalaciones de primera acogida en ambas islas y los fondos extraordinarios destinados a la atención de menores migrantes no acompañados", y al mismo tiempo, ha reconocido que los consells insulares necesitan más recursos para atender a estos menores defendiendo que se siga trabajando con los países de origen para reducir las llegadas a través de la ruta mediterránea. Y por último, ha reivindicado abordar este tema "desde una perspectiva humanitaria y respeto a los derechos humanos" ya que, según sus palabras, "no podemos mirar para otro lado, no podemos entender que ese problema no existe y no podemos estar echándonos la culpa los unos a los otros".

En cuanto al encarecimiento del coste de la vida, Herrera ha destacado una de las propuestas que recoge el programa electoral del PSOE y que pasa "por establecer rebajas del IRPF en función de la evolución de los precios, de manera que cuando la cesta de la compra se encarezca por encima de lo previsto se pueda compensar a los ciudadanos a través de la declaración de la renta" y finalmente ha defendido seguir incrementando el salario mínimo interprofesional, que, según ha recordado, "ha aumentado un 66 % durante los últimos años, sin contar la subida prevista para 2027".

Finalmente, y respecto a la masificación turística de Ibiza, Milena Herrera se ha mostrado partidaria de alcanzar acuerdos para limitar la llegada simultánea de cruceros al puerto de Ibiza y ha cuestionado las políticas de promoción turística y de ordenación de plazas que están llevando a cabo las instituciones insulares gobernadas por el Partido Popular y, preguntada, por la posible ampliación del aeropuerto de Ibiza, ha asegurado que su formación "apuesta por mejorar las instalaciones, solucionar los problemas de goteras, renovar los aseos, facilitar el embarque de las personas con movilidad reducida y modernizar los controles de seguridad, pero sin que estas actuaciones sirvan de excusa para aumentar el tráfico aéreo".