Marian Aparicio: “Los autónomos no buscamos beneficios, solo queremos tener derechos como cualquier trabajador”

El colectivo de autónomos vuelve a salir a la calle en Ibiza con una convocatoria prevista para el lunes 2 de marzo desde las 11.00 horas que saldrá del Parque de la Paz para recorrer distintas calles de la ciudad y llegar al céntrico Paseo Vara de Rey.

Concretamente se trata de una convocatoria que, según ha explicado en Onda Cero la delegada en Ibia de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, Marian Aparicio, "busca visibilizar una situación límite" y en la que los trabajadores por cuenta propia no reclaman privilegios, "sino derechos básicos, ya que no podemos enfermar o no nos podemos ir de vacaciones, provocando que nuestro día a día sea muy agobiante".

Cartel de la concentración | Redacción

En este sentido, Aparicio ha destacado que uno de los principales problemas, es "la presión fiscal ya que al ser el Estado nuestro socio, sufrimos un gran peso de impuestos y cotas que deben abonarse incluso en meses sin ingresos". Al mismo tiempo también sufren excesiva burocracia o "la falta de protección en caso de baja médica o un sistema de cotización que no siempre se ajusta a los ingresos reales y que provoca que muchos propietarios de pequeños negocios tengan dificultades para llegar a fin de mes a pesar de trabajar más de diez horas al día".

Además, según la delegada de la plataforma, en Ibiza, la situación se agrava por el elevado coste de la vida y de la vivienda y es que según Aparicio "los autónomos de la isla no solo deben asumir alquileres y gastos más altos, sino también ofrecer salarios mayores para poder contratar personal en la isla y que puedan vivir aquí de manera digna".

Por último, desde la plataforma se ha recordado que la movilización del 2 de marzo será la segunda gran protesta del colectivo y que ha se ha duplicado el número de ciudades participantes respecto a la anterior convocatoria lo que demuestra, según Aparicio, "que el movimiento no para de crecer permitiendo que por fin puedan darse cambios reales".