Especial 25N

María Cardona: «El compromiso de Sant Joan es por los derechos de las mujeres y la lucha contra cualquier violencia machista»

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento del municipio con menos población de la isla ha subrayado la necesidad de mantener una vigilancia constante ante la violencia machista en el especial de Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo del 25N

Manu Gon

Illes Balears |

El municipio de Sant Joan de Labritja también ha tenido voz propia en el especial 25N de Más de Uno Ibiza y Formentera y en este caso ha sido su concejala de Igualdad, María Cardona, quien ha subrayado la importancia de mantener una vigilancia constante ante cualquier forma de violencia machista.

En este sentido Cardona ha recordado que, pese a ser el municipio más pequeño de la isla, la implicación institucional es total asegurando que “nuestro compromiso firme es con los derechos de las mujeres y la lucha de cualquier forma de violencia machista», y al mismo tiempo ha explicado que la dispersión geográfica del municipio “supone un reto añadido, especialmente para llegar a mujeres que aún no se atreven a pedir ayuda”.

Por ello, la concejala ha destacado que es esencial reforzar la sensación de acompañamiento y garantizar que todas sepan que “no están solas” y ha subrayado “la importancia de la educación temprana y la labor de los centros educativos, que trabajan el mensaje de igualdad cada día y no sólo el 25 de noviembre.

Por último, Cardona ha puesto en valor la coordinación con el Consell Insular de Ibiza y la Oficina de la Dona, con quienes mantienen un contacto constante para derivaciones y seguimiento de casos y ha recordado que en municipios pequeños como Sant Joan, donde “todos se conocen”, la red comunitaria puede ser tanto una herramienta de apoyo como un desafío insistiendo en que “la sensibilización y la formación continuada son claves para avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista”.

