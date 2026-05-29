Ana López: “Si nos enfocamos en cuidarnos, en movernos y en querernos más, el tabaco sale de la ecuación con más facilidad"

Onda Cero Ibiza y Formentera ha cogido su micrófono verde y se ha marchado hasta el edificio J del Hospital Can Misses de Ibiza para conocer todas las actividades que se han organizado desde el Área de Salud de las Pitiusas con motivo de la Semana Sin Humo y del Día Mundial Sin Tabaco que se celebra en todo el mundo cada 31 de mayo y que también se han celebrado hasta los distintos centros de salud de toda la isla, incluyendo, incluso, mesas informativa en los institutos en las que han participado profesionales sanitarios junto a trabajadores del Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca).

Concretamente, en Can Misses, las profesionales del campo de la enfermería y de la fisioterapia han instalado un espacio interactivo, a modo de pequeño gimnasio, "para concienciar sobre los riesgos del tabaco y promover el ejercicio físico como herramienta clave para dejar de fumar". Un lugar en el que, rodeados de globos rosas había distintas estaciones de ejercicio como una bicicleta de cardio, elementos para mejorar la fuerza o la flexibilidad o un fitball para trabajar el equilibrio con el objetivo, según ha explicado la enfermera Ana Díaz, "de unir actividad física y deshabituación tabáquica porque si al final ponemos el foco en cuidarnos, en movernos y en querernos más, el tabaco sale de la ecuación con más facilidad".

Imagen de los profesionales de Can Misses que han participado en la iniciativa | ASEF

En este sentido, la propia López ha recordado que el tabaquismo es "una enfermedad crónica, adictiva y muy grave que requiere acompañamiento emocional y no solo mensajes de advertencia" y por ello la intención "es concienciar con mensajes positivos antes que amenazantes y que creen miedo y rechazo".

Por ello, también, durante la mañana, se han estado realizando pruebas de medición de monóxido de carbono a fumadores que se acercaban al punto informativo ya que, según ha explicado la fisioterapeuta Ana López, "ver el número que hay dentro de nuestro organismo siempre es una buena manera de tomar conciencia de la intoxicación real que podemos llegar a tener". Lo mismo que el gimnasio improvisado ya que, según la propia López, "sirve para darnos cuenta cómo el tabaco afecta a la fuerza, la flexibilidad, la capacidad pulmonar y el equilibrio al reducir el transporte de oxígeno en sangre y cómo, a base del ejercicio, la caja torácica se expande, mejora la respiración y el cuerpo empieza a recuperar capacidades".

Mesa informativa en el Centre de Salud de Sant Josep | ASEF

Mientras, ambas profesionales también han alertado del aumento del consumo de vapers entre adolescentes "debido a que se ha convertido en un hábito normalizado y peligroso que muchos padres aún no perciben como dañino" y por ello, tanto Ana Díaz como Ana López, han lanzado como mensaje final de sensibilización "que hay que vivir, cuidarse y dar ejemplo siendo conscientes de que tenemos que querernos mucho más y respirar más aire".