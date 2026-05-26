Juan Francisco Ballesteros: “el dinero parado en el banco siempre pierde valor”.

Juan Francisco Ballesteros defiende en Ibiza que “el dinero parado en el banco siempre pierde valor”

La entrevista con Juan Francisco Ballesteros y Dolores Tur ha sido realizada en “Más de Uno Ibiza y Formentera”

El Centro Cultural de Jesús acogerá este jueves a las 17:30 horas la presentación del libro “Finanzas para llevar”, una obra divulgativa escrita por Juan Francisco Ballesteros que busca acercar el mundo de las finanzas a ciudadanos, autónomos y pequeñas empresas de forma sencilla y práctica. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, que considera fundamental mejorar la educación financiera de la sociedad.

Durante la entrevista en “Más de Uno Ibiza y Formentera”, Ballesteros aseguró que existe una “grave falta de educación financiera” y defendió la necesidad de perder el miedo a hablar de dinero. “El dinero no nos hace ni mejores ni peores, pero sí nos permite hacer más cosas a nivel personal y empresarial”, afirmó.

El autor explicó que el objetivo del libro es mostrar de manera pedagógica diferentes herramientas financieras para que las personas puedan sacar mayor rendimiento a sus ahorros. “Hay mucho más allá del interés fijo del banco”, señaló, insistiendo en la importancia de informarse y acudir siempre a profesionales ante cualquier inversión.

Ballesteros también hizo referencia a la situación económica de Ibiza, marcada por el elevado coste de vida. “Se trata de conocer qué podemos hacer con el dinero que tenemos, sea mucho o poco, para que crezca y no se lo coma la inflación”, destacó.

Por su parte, la secretaria general de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, Dolores Tur, subrayó que la entidad decidió apoyar la presentación porque el libro consigue traducir conceptos complejos a un lenguaje accesible. “Es un libro de lectura fácil y conceptos sencillos para ayudar a la gente a entender mejor el lenguaje financiero”, indicó.

Tur recordó además que muchas pequeñas empresas necesitan liquidez para seguir creciendo y destacó que existen fórmulas de financiación alternativas más allá de los préstamos bancarios tradicionales.

La representante cameral aprovechó la entrevista para repasar algunos de los proyectos en los que trabaja actualmente la Cámara de Comercio, entre ellos el apoyo al emprendimiento, la formación profesional dual, la internacionalización de empresas locales y la defensa del comercio tradicional y de las empresas afectadas por la Ley de Costas.

La presentación incluirá una charla abierta al público y un coloquio posterior para resolver dudas sobre ahorro, inversión y financiación empresarial. El acto finalizará con un encuentro informal entre asistentes y organizadores.