Lina Roig: “La Ibiza rural, mi familia y los colores del Mediterráneo siguen siendo el alma de mis cuadros”

La artista ibicenca Lina Roig ha repasado su trayectoria vital y artística durante una extensa entrevista en la sección Hablando al Aire que patrocina Ópticas Doctor Marí y que conduce Agustín Prades en Más de Uno Ibiza y Formentera, recordando sus orígenes en una casa payesa de Sant Miquel, su pasión por la pintura desde la infancia y su constante necesidad de experimentar con nuevas técnicas y materiales.

Roig ha explicado que creció rodeada de naturaleza, tradiciones y vida familiar en un entorno rural que sigue muy presente en su obra. “Yo desde pequeñita pintaba lo que veía: mi abuela vestida de payesa, los campos, el mar o las sanallas”, ha relatado al recordar sus primeros dibujos y la influencia que tuvo en ella la Ibiza más tradicional.

Durante la conversación, la pintora ha hablado también de la importancia de su familia y especialmente de una profesora de primaria llamada Juanita, a quien considera una figura clave en su infancia. “Me ayudó muchísimo y todavía hoy mantenemos una relación increíble”, ha señalado emocionada.

La artista ha confesado que durante años trabajó en distintos sectores antes de dedicarse plenamente a la pintura. Estudió estética, trabajó en turismo y llegó a formarse en idiomas en Londres para poder desarrollar su carrera profesional en la isla. Sin embargo, finalmente decidió apostar por su verdadera pasión gracias al apoyo de su entorno familiar.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando Lina Roig explicó cómo fueron sus inicios en el mundo artístico junto al maestro Orlando Herrera y su primera exposición en el año 2000. Desde entonces, su obra ha evolucionado hacia un estilo muy personal donde destacan los colores vivos, el mar, los paisajes mediterráneos y la experimentación artística.

En este sentido, Roig ha reconocido sentirse especialmente atraída por técnicas contemporáneas como la resina epoxi o el pouring. “Me encanta descubrir cosas nuevas, mancharme las manos y experimentar”, ha asegurado durante la entrevista, en la que también explicó que suele trabajar durante horas completamente concentrada en sus creaciones.

Actualmente, la artista expone sus obras en el restaurante Can Berry, en Sant Agustí, donde permanecerán hasta el próximo 1 de junio. Allí presenta distintas piezas inspiradas en playas y paisajes de Ibiza, algunas de ellas fruto de cursos de especialización realizados recientemente en Madrid.

La conversación dejó también momentos muy personales, especialmente cuando la pintora recordó a su padre y a su abuela, dos figuras fundamentales en su vida. “Estoy segura de que me cuidan desde el otro lado”, afirmó emocionada al hablar de ellos.

Finalmente, Lina Roig aseguró encontrarse en una etapa de plenitud personal y profesional centrada completamente en el arte. “Gracias a Dios estoy haciendo lo que más me gusta”, concluyó antes de despedirse de los oyentes de Más de Uno Ibiza y Formentera.