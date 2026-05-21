Sergio González: "La marcha del informático se suma a la falta de personal de limpieza, traductores o forenses en los Juzgados de Ibiza"

El presidente del Tribunal de Instancia de Ibiza, Sergio González, ha sido muy claro y contundente en Más de Uno Ibiza y Formentera al alertar de que la eliminación del único puesto de informático destinado a los juzgados de la isla "agrava aún más una situación ya marcada por retrasos, falta de personal y una carga de trabajo muy por encima de lo razonable".

No en vano, para González la decisión del Ministerio de Justicia de suprimir este puesto por un servicio de atención telefónica, "ha generado una profunda indignación y preocupación entre jueces, funcionarios y personal de la Administración de Justicia porque la figura de Pablo es completamente insustituible ya que es una alguien que más allá de su valía personal conocía al dedillo el funcionamiento de los sistemas y resolvía incidencias en minutos".

Concentración de los trabajadores de los juzgados de Ibiza para protestar por la eliminación de la figura del informatico de Ibiza | Diario de Ibiza

En este sentido, el juez ha recordado que a día de hoy la Justicia depende "hoy casi por completo de sistemas telemáticos con grabaciones, notificaciones, videoconferencias y documentación digital" y que por ello, la ausencia de un técnico presencial "puede paralizar la actividad diaria porque si hay los fallo y no se puede documentar lo que se hace todo quedaría anulado".

Un problema estructural que se agrava

Además, Sergio González ha señalado que la eliminación del puesto informático se suma a una larga lista de carencias como "la falta de personal de limpieza, la falta de traductores que está provocando que no haya personal especializado en algunos idiomas y que muchas vistas se tengan que hacer por vídeo conferencia, forenses, psicólogo y hasta un edificio judicial aún sin construir con un ascensor averiado desde hace meses que impide trasladar a los detenidos a las salas de declaración".

Por ello, el presidente del Tribunal de Instancia de Ibiza, ha denunciado que el personal "tiene una enorme sensación de abandono" pidiendo al mismo tiempo comprensión a la ciudadanía "porque estamos muy implicados y hacemos todo lo posible para que los retrasos no se deban solo a nuestra labor teniendo en cuenta que es un problema mucho más grande que afecta a todo el engranaje de los juzgados de Ibiza".