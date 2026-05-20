Antoni Mercant: “Se están estudiando fuertes sanciones porque fiestas ilegales con barcos como las de Formentera no son buenas para nadie"

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para analizar en el espacio Formentera al Día la creciente preocupación por la saturación marítima en torno a la isla que se ha generado tras la reciente fiesta no autorizada que reunió a una treintena de embarcaciones abarloadas en la zona protegida de Caló de Sant Agustí.

En este sentido, Mercant ha confirmado que se investigarán posibles sanciones ya que, según ha explicado, "son concentraciones no autorizadas, que no están previstas ni solicitadas, y que generan una sensación de saturación, de impunidad y descontrol que no son buenas ni para el destino, ni para el sector náutico ni para las administraciones".

Fiesta con la treintena de barcos abarloados en Formentera | Diario de Ibiza

Además, ha asegurado que "la Guardia Civil ha instruido diligencias y que Capitanía Marítima, Medio Ambiente y la propia Conselleria analizarán si se vulneraron normativas de seguridad, arrendamiento náutico o protección del dominio público marítimo-terrestre con lo que se enfrentan a diversas sanciones que pueden derivarse de infracciones en materia de seguridad marítima, ocupación irregular o incluso daños medioambientales".

Refuerzo de la vigilancia este verano

Al mismo tiempo, Antoni Mercant, también ha asegurado que aunque se disponen de medios "éstos no son suficiente para cubrir una línea de costa tan amplia como la que hay en Baleares" y que por eso, en la mayoría de las ocasiones, estas fiestas no autorizadas les cogen de improviso cuando ya se están celebrando.

Por ello, también ha confirmado que el Govern balear de Marga Prohens "prevé incrementar los medios de control en Formentera, uno de los puntos más sensibles del archipiélago durante la temporada alta" y ha anunciado "la llegada de una nueva embarcación de vigilancia costera con inspectores propios" dejando claro, eso sí, que "no somos limitadores de la actividad sino una administración que exige garantías, seguridad y calidad".

Y en sentido, Antoni Mercant ha defendido que haya un equilibrio entre ocio, turismo y protección ambiental "teniendo en cuenta que la actividad náutica puede convivir con la protección del entorno siempre que se realice con planificación y autorización y siendo muy consciente de que el mar también es dominio público y que igual que no se puede organizar una fiesta en la playa sin permiso, tampoco se puede hacer en el mar".

Felipe VI sanciona la modificación de la Constitución

Mientras, este Formentera al día de este 20 de mayo ha celebrado la histórica sanción por parte del Rey Felipe VI de la reforma del artículo 69.3 de la Constitución, que permitirá a la isla contar por primera vez con un senador propio y como en el Congreso avanza en la adaptación de la Ley Electoral para que la nueva circunscripción pueda estrenarse cuanto antes, con amplio consenso político.

Su Majestad el Rey recibe el saludo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol hoy en la Zarzuela. | Casa real

Además, el Consell ha abierto las inscripciones para la Escola d’Estiu 2026, dirigida a niños de 3 a 12 años y con prioridad para familias con dificultades de conciliación o vulnerabilidad y ha autorizado medidas excepcionales para controlar la proliferación de tórtolas europeas y proteger cultivos gravemente afectados, con actuaciones reguladas entre mayo y agosto mientras impulsa nuevas formaciones en prevención de violencias sexuales y LGTBI‑fóbicas, dirigidas a personal de ocio nocturno y entidades festivas, con sesiones centradas en detección, actuación y dispensación responsable de alcohol.

Agenda y deporte

Siguen las Setmanes Gastronòmiques, que este año baten récord con 21 restaurantes participantes y menús a 28 euros elaborados con producto local y la agenda cultural del fin de semana incluye todo en el mismo sábado 23 una nueva sesión de Formentera Mira al Cel en cala Saona, la Diada per la Llengua en Sant Francesc con concierto de Borja Penalba y Meritxell Gené, y la actuación nocturna de la Jove Big Band Sedajazz. Además, el domingo se celebrará la XVII Trobada de Poetes en el Centre Antoni Tur Gabrielet mientras se pueden disfrutar las exposiciones del Cançoner de les Pitiüses en el Far de la Mola y Un mismo azul, de Ismael Cerezo, en Sant Francesc.

Espectacular imagen de la salida de la Mitja Marató de Formentera | Redacción

Y finalmente, en el ámbito deportivo, José Enrique Coscolla se impuso en la XVII Mitja Marató Illa de Formentera, que reunió a más de 3.500 corredores. En categoría femenina, Edymar Brea y Paula Herrero protagonizaron un final histórico al cruzar juntas la meta. En la 8K Sant Ferran–La Savina vencieron Adrián Guirado y Celia Antón, esta última tercera absoluta de la prueba.