Felicia Bocú: “En Sant Josep no vamos a tolerar conductas irresponsables que pongan en riesgo a las personas ni al bienestar animal”

Felicia Bocú, concejala de Bienestar Animal de Sant Josep de sa Talaia, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para explicar las medidas que ha tomado el consistorio después que hace unos meses en Can Lluquí, tres perros catalogados como potencialmente peligrosos mataron a otro animal e hirieron a su propietaria.

En este sentido, Bocú ha confirmado que tras dos meses de investigación, el Ayuntamiento ha abierto 13 expedientes sancionadores por infracciones que van desde leves hasta muy graves y sobre el suceso, en el que falleció la perrita Laika y su dueña sufrió heridas que requirieron puntos de sutura y atención médica, ha recordado que los tres perros iban sin correa, sin bozal y bajo el control de una persona sin licencia para Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), "lo que supone un incumplimiento directo de la normativa vigente".

Concretamente, tras recordar que "la policía actuó con extrema rapidez y profesionalidad, retirando de inmediato a los animales", la concejala ha concretado que se han impuesto sanciones que pueden superar los 30.000 euros, además de la retirada definitiva de las licencias PPP a los titulares implicados y el decomiso de los tres perros para garantizar la seguridad pública aunque también ha confirmado que "el consistorio ha descartado el sacrificio de los animales porque los perros no deben pagar por la irresponsabilidad humana y porque desde el ayuntamiento nunca permitiremos que sufran por culpa de sus dueños".

Por último, la concejala de Bienestar Animal ha insistido "en la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana por lo que desde el Ayuntamiento llevamos dos años impulsando campañas de tenencia responsable" y al mismo tiempo ha apelado a la convivencia y a la seguridad de las familias del municipio, recordando que la responsabilidad en la tenencia de animales "no es opcional, es una obligación legal y ética" y "nosotros no vamos a tolerar conductas irresponsables que pongan en riesgo a las personas ni al bienestar animal".