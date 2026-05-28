Íñigo Franco (IFRABE): “Con muy pocos elementos y una buena ilustración puedes contar toda una película”

El ilustrador burgalés Íñigo Franco Benito, conocido artísticamente como IFRABE, ha detallado en Onda Cero en que consiste su exposición 'Carteles de cine. V.O. minimalista', que se puede ver en el Centro Cultural de Puig d’en Valls del municipio de Santa Eulària des Riu con una selección de cien de sus últimos carteles creados a lo largo de los últimos años.
Ifrabe ha explicado que la idea de hacer estos diseño nació de un gesto íntimo, cuando quiso hacer regalo improvisado para un amigo cinéfilo por su cumpleaños y que a partir de ver los carteles que le hacía cada mes expuestos en su casa por la que pasaba mucha gente antes de salir de marcha "se desencadenó una cadena inesperada con más encargos, más carteles y exposiciones en Lanzarote, Burgos y otros espacios culturales".
Además, poco a poco cada vez más personas empezaron a pedirle trabajos para cumpleaños, aniversarios o regalos especiales y con el tiempo ha acabado teniendo una colección que se ha convertido en una muestra itinerante que ahora aterriza en Ibiza con referencias donde el espectador podrá disfrutar de los grandes clásicos de Hollywood, con películas de los años 80 y 90, títulos contemporáneos e incluso películas tan peculiares como Un misterio en la isla de los monstruos o la trilogía de El Hobbit.
Con respecto a su trabajo, Ifrabe ha asegurado que su estilo minimalista e inconfundible "nace de su trabajo como ilustrador en novelas gráficas, donde aprendes la necesidad de sintetizar y de elegir una escena, un símbolo o un gesto capaz de condensar, y es que con muy pocos elementos, si lo haces bien, puedes decir muchísimo y capturar la esencia de una película" aunque para conseguirlo tenga que visionar películas enteras "para encontrar ese momento o detalle que la hacen tan especial o diferente".
Por todo ello, el ilustrador ha invitado a todos lo oyentes a recorrer la exposición "con calma y dejarse sorprender por cómo un trazo, un color o un símbolo pueden activar la memoria cinéfila porque siempre hay alguna película que has visto o porque cuando se reconoce la escena siempre acaba saliendo una sonrisa".