Max Moya: “El Formentera Jazz Festival es ya una seña de identidad cultural de la isla”

Maxwell 'Max' Moya, alma máter, director y creador del prestigioso Formentera Jazz Festival ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para analizar todos los detalles de la duodécima edición de este certamen, que este año llegará del 4 al 7 de junio con el aval extra de haber recibido el Premio de Turismo de las Illes Balears 2025 a la mejor experiencia turística.

Un reconocimiento que destaca la capacidad de este evento único en el Mediterráneo "para unir música, sostenibilidad, territorio y desestacionalización" y que, según Moya, demuestra "cómo se ha convertido en un motivo de orgullo para la isla, tras haber conseguido echar raíces y ser ya un referente cultural del Mediterráneo".

En este sentido, su promotor ha dejado claro que el evento "mantiene un formato sostenible, sin intención de crecer desmesuradamente, incorporando iniciativas como fuentes de agua, vasos reutilizables y medidas para reducir el impacto ambiental y con el objetivo de seguir disfrutando de la música sin perjudicar el entorno".

Cartel del Formentera Jazz Festival 2026 | Redacción

Además, el cartel de este año vuelve a situar el listón muy alto, con la presencia estelar del bajista y vocalista Richard Bona, una leyenda mundial del jazz y cuya participación Moya ha definido como "un sueño hecho realidad gracias a la colaboración del trompetista y excompañero suyo en Ojos de Brujo, Carlos Sarduy". Junto a él actuarán artistas como el virtuoso de la kora senegalesa que fusiona jazz con tradiciones de África occidental, flamenco y música clásica, Momi Maiga, la referente del jazz espiritual y de este estilo en Ibiza, Muriel Grossmann; la vocalista que fusiona poesía persa, ritmos kurdos y jazz, Elana Sasson; el Garcias-Fuster-Vaquer Quartet y María Gil & Dee Jay Foster.

Todo ello con conciertos que volverán a celebrarse en espacios emblemáticos como la plaza de Sant Francesc, Blue Bar, Es Roca o Sa Panxa, y con acceso gratuito, una filosofía que Moya ha defendido asegurando que "la gente ya paga impuestos y venir a Formentera es caro y por ello la cultura debe ser accesible para todo el mundo".

La programación completa puede consultarse en la web del festival, aunque el director recomienda llegar con antelación a los recintos con aforo limitado

Mejoras en seguridad ante la inmigración irregular

El Formentera al día también ha detallado que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el SIVE, ya tiene adjudicataria para su instalación en el Faro de la Mola, un punto clave para controlar la llegada de pateras a las Pitiusas. Según el documento, la contratación publicada en el BOE destina 1,83 millones de euros a este refuerzo de vigilancia marítima, adjudicado a Atos IT Solutions and Services Iberia.

Imagen de uno de las cámaras que forman parte del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior | Redacción

En este contexto, el president del Consell, Óscar Portas, ha expresado su “profunda tristeza y consternación” tras la localización de dos cadáveres en la costa, uno de ellos posiblemente un menor, y ha pedido que esta tragedia “no se normalice”, reclamando una respuesta de Estado y europea.

Por otro lado, en materia política, el Parlament balear ha aprobado la llamada ley ómnibus con los votos de PP y Vox, y el rechazo de la izquierda, que anuncia recursos ante el Constitucional. Entre los cambios: exenciones de catalán en plazas docentes de difícil cobertura, nuevas restricciones en la Renta Social Garantizada o la creación de una Oficina Antiocupación y en materia de seguridad, la Guardia Civil ha levantado ocho actas de denuncia tras inspeccionar una finca rústica que funcionaba como taller ilegal, donde se acumulaban residuos, metales y electrodomésticos, y se realizaban reparaciones sin licencia ni autorización.

Exposiciones, fiestas de Sant Ferran y Formentera Jazz Festival

Por su parte, en cultura, el Consell ha impulsado la segunda campaña “Mots il·lustrats”, con ilustraciones creadas por alumnas del IES Marc Ferrer a partir de versos de Victòria Mayans. También se anuncia el décimo aniversario del festival SON Estrella Galicia Posidonia, que se celebrará del 2 al 4 de octubre con preventa exclusiva desde mañana mientras las exposiciones Formentera, entre recuerdos, con fotografías de Agustín Bernús se puede ver en el Centro de Día y en la Residencia Es Brolls; la del Cançoner de les Pitiüses en el Far de la Mola; y Un mismo azul de Ismael Cerezo en el Centre Antoni Tur Gabrielet.

Imagen de los trabajos de los estudiantes del IES Marc Ferrer en la campaña Mots Il·lustrats | Redacción

Además, llega una nueva edición del Formentera Zen 2026, del 29 al 31 de mayo, con talleres, meditaciones y ponencias de referentes en salud integrativa como Blanca García‑Orea Haro y Marta Marcè mientras que las Festes de Sant Ferran celebran este sábado su día grande con música, mercados, misa, procesión y ball pagès, en un día en el que también se presentará la revista Caramella en el Consell.

Imagen de archivo de una sesión del Formentera Zen | Redacción

Por último, el domingo tendrá lugar la Trobada de Flautes, que culminará con un concierto gratuito en la Sala de Cultura y en agenda deportiva, este sábado se celebra la UltraSwim Ibiza–Formentera, una travesía de 30 kilómetros en mar abierto organizada por el Club Náutico de Santa Eulària.