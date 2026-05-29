Carlos Gómez: “El Cervantes es más que un colegio, es un lugar donde las emociones nos unen”

Carlos Gómez, director del CEIP Cervantes de Sant Antoni de Portmany, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para detallar los actos que se han organizado para celebrar el 30 aniversario de su traslado a la ubicación actual así como la historia y la identidad educativa que lo ha llevado a ser un referente a nivel balear.

Son tres décadas de historia, aprendizaje y comunidad que el centro conmemora con una gran fiesta abierta a toda la ciudadanía en la que habrá actuaciones musicales, food trucks, juegos de madera para los más pequeños y un photocall, aunque como ha explicado Gómez, los actos no se limitan al viernes 29 de mayo por la tarde sino que también se ha preparado un "rincón nostálgico" con fotografías antiguas aportadas por familias y exalumnos y durante todos estos meses los alumnos han trabajado en proyectos de podcast entrevistando a antiguos directores y docentes.

Imagen de la fachada del CEIP Cervantes de Sant Antoni con su famoso mural | Redacción

Con respecto al centro, Gómez ha destacado que, más allá de sus instalaciones privilegiadas, "el Cervantes se ha caracterizado siempre por su fuerte componente emocional y comunitario ya que aquí los compañeros se convierten en amigos y los alumnos sienten el cole como un refugio". Además, ha subrayado la evolución pedagógica del centro, "que ha pasado de un modelo más memorístico a uno basado en la motivación, la experimentación y el aprendizaje significativo" y cómo "en los últimos años, el claustro ha apostado por proyectos transformadores con impacto en el entorno y por una profunda revisión de los sistemas de evaluación".

Por último, de cara al futuro, Carlos Gómez ha señalado que el reto "es seguir creciendo como comunidad educativa, reforzar la formación docente y mantener la esencia que ha convertido al Cervantes en un referente en Sant Antoni" asegurando que "la educación es maravillosa y el profesorado es un pilar fundamental de nuestra sociedad".