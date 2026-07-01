Marcos Serra: "El nuevo Bulevar de Vara de Rey es mucho más que una calle, es un nuevo espacio para vivir y dinamizar Sant Antoni"

El alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera los detalles del nuevo Bulevar de Vara de Rey, inaugurado este mismo martes 30 de junio tras varios meses de obras, años de planificación y una inversión superior a los 5,5 millones de euros.

En este sentido Serra ha destacado que el nuevo espacio "es mucho más que una calle renovada, ya que pretende convertirse en un gran espacio de encuentro para vecinos y visitantes, además de revitalizar el centro comercial del municipio" y por eso ha asegurado que "ver la reacción de la gente y comprobar cómo los vecinos ya disfrutan de este espacio es una enorme satisfacción después de tantos años de trabajo".

El nuevo bulevar contará con cerca de 10.000 metros cuadrados para el peatón además de superar la mejora de la conexión entre el casco urbano y el paseo de Ponent, donde está la famosísima puesta de sol de la localidad, y por ello se ha mostrado convencido de que "mejora especialmente la seguridad y la calidad de vida de las familias, ya que conecta directamente los colegios Vara de Rey y Cervantes con una amplia zona peatonal con zonas donde descansar los mayores y todo ello donde antes existía una calle estrecha con vehículos aparcados".

Placa que informa sobre la inauguración del nuevo bulevar de Vara de Rey en Sant Antoni | Redacción

Además, Serra ha destacado que el objetivo es atraer hacia el interior del municipio a las miles de personas que cada tarde acuden a contemplar la puesta de sol para favorecer la actividad del comercio y la restauración local y respecto a la movilidad, el alcalde ha reconocido la pérdida de plazas de aparcamiento, aunque ha avanzado que el Ayuntamiento ya trabaja en la ampliación de varios estacionamientos para compensar esa reducción y favorecer que los vehículos permanezcan en el perímetro del casco urbano.

Por último, también ha puesto en valor la colaboración entre administraciones que ha permitido financiar esta actuación, sufragada mediante aportaciones del Ayuntamiento, el Consell de Ibiza, el Govern balear y fondos europeos Next Generation y ha concluido anunciando que la transformación urbana continuará durante los próximos años con la remodelación de la calle Madrid y la avenida Isidor Macabich, cuyos proyectos ya se encuentran muy avanzados aunque también serán costosos en tiempo y dinero porque "cuando abrimos una calle renovamos completamente todas las infraestructuras soterradas para dejar el municipio preparado para el futuro".