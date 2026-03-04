Manuel Pavón: "Hay que tomar medidas porque la inmigración irregular es un drama humanitario"

La llegada de migrantes en patera a Baleares sigue creciendo y ya se ha convertido en una realidad cada vez más visible en las Pitiusas. Y es que según los datos que maneja el Govern balear, si en 2016 apenas llegaron una veintena de personas de forma irregular al archipiélago, en 2025 fueron más de 7.300 con una tendencia que sigue al alza ya que en lo que va de 2026 ya han llegado cerca de 900 personas, muchas de ellas a Ibiza y Formentera.

En este sentido, el director general de Inmigración del Govern, Manuel Pavón, ha asegurado en Más de Uno Ibiza y Formentera que esta esta ruta migratoria "ya está consolidada" y que las islas están sufriendo una presión creciente "con unos servicios públicos y dispositivos de atención cada vez más tensionados, especialmente cuando se producen oleadas de llegadas en pocos días".

Por ello, ha definido la situación como "insostenible con servicios públicos desbordados", al tiempo que ha querido distinguir entre la gestión de adultos y menores. Así, en el caso de los mayores de edad, Pavón ha recordado que la competencia corresponde al Estado por lo que ha reclamado "medidas más contundentes a nivel nacional y europeo", como reforzar las fuerzas de seguridad o la intervención de la agencia europea de control de fronteras, Frontex, mientras que en el cado de los menores no acompañados, cuya atención sí es competencia autonómica, ha advertido "de que los centros de acogida están saturados por lo que no se pueden seguir trasladando menores desde otras comunidades".

Mientras, el director general de Inmigración también ha subrayado que la inmigración irregular es, ante todo, "un drama humanitario" como demuestran los recientes fallecimientos en el mar, la aparición de cadáveres en las costas de Formentera o los bebés que se encuentran ingresados en el Hospital Can Misses tras ser rescatadas junto a su madre en una patera varada en el mar. Algo que, se debe, según sus palabras "a redes criminales que se aprovechan de la desesperación de miles de personas, cobrando entre 7.000 y 10.000 euros por un viaje extremadamente peligroso".

Ante ello, Pavón ha confirmado que desde el Govern balear se insiste en que la presión migratoria también "está relacionada con la falta de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en las islas", que por eso "han solicitado al Estado un refuerzo de más de mil agentes para que se unan a nuestros refuerzos de cerca de 600 policías locales", y finalmente ha pedido que "se escuche a los profesionales que trabajan en primera línea para afrontar un fenómeno que seguirá creciendo en los próximos años".