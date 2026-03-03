Vicent Marí: “El turista alemán es clave para Ibiza porque es fiel y respetuoso con la isla”

Ibiza arranca su promoción en la Feria ITB de Berlín poniendo el foco en uno de sus mercados estratégicos: Alemania.

En este sentido, el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha recordado en Onda Cero que cada año visitan la isla unos 350.000 turistas alemanes, una cifra que se ha estabilizado en los últimos ejercicios, y que se trata además "de un visitante con una estancia media larga con más del 60% que permanece más de siete días y con un gasto medio elevado lo que le hace fiel, respetuoso con la isla y que valora mucho la sostenibilidad".

Tal vez por ello, en el stand de Ibiza en Berlín se muestran imágenes de deporte, patrimonio, folclore y paisajes naturales con la estrategia de "reforzar la idea de que la isla no es solo ocio nocturno, sino también naturaleza, gastronomía, turismo familiar y deporte al aire libre a poco más de dos horas de vuelo".

Recreación del stand de Ibiza en Berlín | Redacción

Además, Marí ha subrayado que el mercado alemán es especialmente interesante porque ayuda a alargar la temporada ya que cada vez viaja más fuera de los meses centrales del verano, "lo que favorece la desestacionalización" y que por ello, en Berlín, la promoción incide en la llamada "Ibiza tranquila con menos saturación de vehículos, apuesta por la sostenibilidad, regulación y lucha contra el intrusismo".

Por otro lado, el presidente de Ibiza ha explicado la importancia del sistema de inteligencia turística del Consell al ser una herramienta que permite analizar datos en tiempo real para anticipar tendencias y ha confirmado que ya se estudia el posible impacto de la guerra en Oriente Próximo en las reservas aéreas y hoteleras, así como en la evolución de los precios aunque también ha dejado claro que "es pronto para sacar conclusiones aunque no se descarta que un escenario de inestabilidad en otros destinos pueda desviar visitantes hacia lugares percibidos como más seguros, como Baleares".