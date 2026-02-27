Izan Llunas: “Mi carrera no ha sido por ser hijo o nieto de, me la he trabajado desde abajo”
El joven cantante y actor ha repasado su trayectoria artística en una entrevista concedida a Más de Uno Ibiza y Formentera
El cantante y actor Izan Llunas, una de las voces jóvenes con mayor proyección del panorama musical actual, ha visitado los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera, donde ha ofrecido una entrevista cercana y sincera en la que ha repasado su trayectoria, sus orígenes y el momento clave que atraviesa su carrera tras su paso por el Benidorm Fest 2026.
Natural de Ibiza, Llunas recordó que sus inicios musicales se produjeron en la isla, cantando desde muy pequeño en bares locales y formándose vocalmente antes de dar el salto a la televisión. “Empecé cantando en bares en Ibiza, nadie me regaló nada”, explicó, subrayando que su recorrido profesional ha sido fruto del trabajo constante y no únicamente de su apellido artístico.
Hijo del cantante Marcos Llunas y nieto del legendario Dyango, el joven artista reconoció que pertenecer a una familia de músicos puede generar prejuicios: “Mi fama no ha sido gracias a mi padre ni a mi abuelo; he sido yo quien se ha movido siempre”, afirmó con rotundidad.
Su primer gran escaparate llegó en La Voz Kids, experiencia que definió como “clave” en su formación artística. Poco después, su carrera dio un salto internacional al interpretar a Luis Miguel en su infancia en una exitosa serie de Netflix, un proyecto que le permitió grabar una banda sonora premiada con un disco de oro con solo 14 años.
Durante la entrevista, Llunas también habló del impacto emocional de mudarse a México siendo adolescente y de la soledad que en ocasiones acompaña a la carrera artística. “No me arrepiento de nada, porque estoy haciendo lo que amo y para lo que creo que he venido a este mundo”, aseguró.
En el plano musical, el artista avanzó que prepara nuevos lanzamientos y que su próximo repertorio estará marcado por letras personales y experiencias propias, compuestas mayoritariamente por él mismo. Aunque reconoce la influencia de Ibiza como isla musical, dejó claro que su estilo se mueve principalmente entre el pop y sonidos melódicos, con algún guiño a sus raíces.
Izan Llunas se mostró agradecido por el apoyo recibido tras el Benidorm Fest y no descartó ofrecer conciertos en Ibiza próximamente, una idea que le ilusiona especialmente por el vínculo emocional que mantiene con su tierra natal. “Ibiza siempre será mi casa”, concluyó.