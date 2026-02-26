Antoni Torres Martorell: “Si con el arte ayudamos a hacer un mundo mejor, realmente nos ayudamos a todos”

El prestigioso comisario artístico Antoni Torres Martorell ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para detallar en qué ha consistido el proyecto en el que 14 creadores de Ibiza – —Ángel Zabala, Carmen Liberal, Marga Guasch, Patricia Boned, Diana Bustamante, Matilde Hernández, Marga Juan y Lina Andiñach –, Mallorca y Menorca del colectivo ArtambB han combinado arte, cooperación y compromiso social en la pequeña isla keniata de Wasini.

Torres Martorell ha explicado que esta pequeña isla del Índico es una de una de las zonas más vulnerables de este país africano y con una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país, y que la idea surgió tras un contacto con la Universidad Privada de Alema, que cada año desarrolla una campaña solidaria odontológica en la isla, y que a partir de ahí, desde ArtambB se "decidió sumar la vertiente artística y educativa teniendo en cuenta que ellos ya tienen estudios de Bellas Artes".

Concretamente, la intención fue que ellos se dedicaran a los dientes de la población mientras que los artistas se centraron en la escuela y en un colectivo de mujeres después de que él mismo y el escultor Ángel Zabala visitaran la isla. Y gracias a ello "este mes 14 artistas han convivido durante diez días con la comunidad local, compuesta por unos 1.500 habitantes, compartiendo su día a día en una isla sin carreteras, sin vehículos y con graves problemas de acceso al agua potable en una relación que les ha marcado para siempre".

Algunos de los artistas creando en Kenia | Redacción

Además, Torres Martorell ha destacado que los artistas trabajaron sobre el terreno con cuadernos de viaje, bocetos y fotografía documental, "inspirándose en el entorno humano y natural para crear futuras obras que se terminarán en sus estudios en Baleares" y es que la intención es organizar una colección solidaria —como ya hicieron en India, donde han contribuido a la construcción de ocho escuelas— y "destinar íntegramente los fondos recaudados a mejorar la escuela local, que atiende a más de 200 niños, y a apoyar proyectos impulsados por mujeres de la isla".

Y por ello, el comisario ha aprovechado para hacer un llamamiento a la sociedad balear para que la iniciativa tenga continuidad ya que las obras se ofrecerán previsiblemente a cambio de un donativo durante las navidades de 2026, garantizando que los fondos lleguen directamente a Wasini. "Si con el arte ayudamos a hacer un mundo mejor, realmente nos ayudamos a todos".