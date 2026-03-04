Rubén Sousa: "Ibiza apuesta por un turismo de calidad todo el año con la apertura del Parador".

Durante la feria ITB Berlín, el regidor de Turismo de la ciudad de Ibiza, Rubén Sousa, destacó la importancia de diversificar la oferta turística y fomentar la desestacionalización. La entrevista fue emitida en Más de Uno Ibiza y Formentera.

Sousa explicó que la apertura del Parador de Ibiza representa un cambio significativo para el turismo local, ya que permite ofrecer experiencias culturales, patrimoniales y gastronómicas durante todo el año. “El parador nos ayudará a atraer a turistas que buscan experiencias diferentes, más allá de la playa y el ocio, potenciando un destino de 365 días”, afirmó.

En relación al mercado alemán, Sousa señaló que este perfil de turistas permanece más días en la isla y visita fuera de temporada, lo que encaja perfectamente con la estrategia de ofrecer cultura, patrimonio y gastronomía. Además, destacó que la ocupación hotelera en invierno ha sido muy positiva, alcanzando el 100% en hoteles abiertos durante las fechas clave de Navidad, un indicador de que el turismo de calidad puede crecer incluso en temporada baja.

Sobre la situación internacional, Sousa se mostró cauto, pero optimista: aunque la incertidumbre en Oriente Próximo preocupa, la previsión es que la temporada será buena, especialmente en calidad de turistas, lo que representa un avance para la ciudad y su sector turístico.

“Se prevé un año turístico de gran calidad, y el Parador jugará un papel fundamental en consolidar a Ibiza como destino de experiencias culturales y patrimoniales durante todo el año”, concluyó el regidor.