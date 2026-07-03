Juan Manuel Costa: "Cuando todo está ordenado con los servicios de playa se protege mejor el medio ambiente de Formentera"

El presidente de la Asociación Hotelera de Formentera, Juan Manuel Costa, ha reclamado en Más de Uno Ibiza y Formentera que el Govern balear aplique en la isla los mismos criterios que recientemente ha introducido en Mallorca para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre ya que desde la patronal se considera "un agravio comparativo" el que la Conselleria de Litoral rechazara autorizar buena parte de los servicios de playa previstos en Formentera mientras, paralelamente, modificaba la normativa para facilitar determinadas adjudicaciones en Mallorca.

En este sentido, Costa ha asegurado que "cuando la playa está ordenada se protege mejor el medio ambiente" y ha criticado "que quien sostiene que la ausencia de hamacas y sombrillas reguladas provoca precisamente el efecto contrario al que persigue la normativa".

Al mismo tiempo, el presidente de los hoteleros de Formentera ha lamentado que el recurso presentado por el Consell de Formentera contra la eliminación de 18 lotes de servicios de playa continúe sin respuesta por parte del Govern, pese a que se anunció una resolución ágil y es que según ha explicado "esta situación está generando importantes consecuencias económicas, sociales y también medioambientales para la isla" ya que como ha recordado "los concesionarios no solo ofrecen servicios a los usuarios, sino que también colaboran en la limpieza, el mantenimiento y la vigilancia de las playas mediante el servicio de socorrismo y que son aspectos esenciales para mantener la calidad del destino turístico".

Asimismo, ha rechazado el argumento de que la reducción de estos servicios contribuya a proteger el litoral ya que a su juicio "disponer de zonas ordenadas con espacios delimitados para hamacas y sombrillas evita que los bañistas ocupen las dunas y las áreas más sensibles del ecosistema" y al mismo tiempo ha insistido en que desde hace años las concesiones "ya incorporan estrictos criterios ambientales, tanto en los materiales empleados como en la uniformidad estética de los elementos instalados en las playas y que ahora está está ocurriendo todo lo contrario con la proliferación de sombrillas particulares, materiales plásticos y elementos que terminan abandonados sobre las dunas".

Finalmente, Juan Manuel Costa ha pedido una mayor voluntad política para corregir la situación y ha criticado que la resolución negativa llegara prácticamente al inicio de la temporada turística, cuando toda la documentación había sido presentada meses antes.