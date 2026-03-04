José Luis Córcoles: “Ibiza tiene que ser un escaparate de innovación gastronómica”

Ibiza vuelve a convertirse en punto de encuentro del sector hostelero con la celebración de Horeca 2026, una feria que se ha consolidado como una cita clave antes del inicio de la temporada turística ya que durante tres días dedicados profesionales de la restauración, la distribución y la gastronomía se reúnen para conocer novedades, generar contactos y compartir experiencias en un sector fundamental para la economía de la isla.

En este sentido, el director de Horeca Baleares, José Luis Córcoles, ha explicado en Onda Cero que el objetivo principal de la feria "es ser útil para los profesionales" y que por eso en el recinto ferial "se pueden descubrir nuevas tendencias, productos de alta calidad y soluciones tecnológicas que ayudan a mejorar la gestión de los negocios y seguir avanzando en un sector que necesita innovar constantemente".

Cartel informativo de Horeca Ibiza que se celebra el 4, 5 y 6 de marzo | Redacción

Además, Córcoles ha recalcado que la feria también pone en valor el producto local y el trabajo de los productores de la isla "con una amplia oferta que incluye desde alimentos artesanales hasta productos de alta gama pasando por propuestas locales, nacionales e internacionales" y que, además, el evento sirve "para crear conexiones entre empresas, distribuidores y restauradores, generando sinergias que ayudan a fortalecer el tejido empresarial de Ibiza".

Por otro lado, otro de los pilares de Horeca es la formación y el impulso del talento joven como se demuestra con la participación de estudiantes de hostelería en actividades y demostraciones culinarias "que les permiten entrar en contacto con profesionales del sector y seguir elevando el nivel de la gastronomía de la isla".

Finalmente, Córcoles ha puesto en valor que durante los tres días habrá showcookings, mesas redondas y reconocimientos a empresas y profesionales que han contribuido al desarrollo del sector en la isla con negocios históricos y proyectos familiares que llevan décadas trabajando en la hostelería y "que han ayudado y ayudan a reforzar el papel de Ibiza como referente gastronómico y como escaparate de innovación gastronómica dentro del turismo mediterráneo".