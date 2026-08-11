Iván Gil: "El dinero que nos ahorramos en viajes ayudará a hacer un mejor equipo para consolidar al San Pablo en Segunda División"

El San Pablo Ibiza afrontará la próxima temporada con un calendario de viajes mucho más razonable después de un curso marcado por desplazamientos a Galicia, Asturias, Cantabria o Canarias y es que ha sido encuadrado en lo que se llama como Grupo de Catalunya, con equipos de esta comunidad, Valencia, Alicante o Murcia.

Algo que ha valorado muy positivamente en Onda Cero el director deportivo del club ibicenco, Iván Gil, aseguando "que la lógica y el sentido común ha imperado en el reparto" y porque "la nueva distribución permitirá aliviar tanto las cuentas del club como el desgaste de unas jugadoras que compaginan el fútbol sala con su vida laboral y personal".

De hecho, Gil ha explicado que el cambio será importante en el día a día ya que, entre otras cosas, las jugadoras podrán descansar el domingo antes de reincorporarse a sus trabajos y es que como ha recordado "la pasada temporada prácticamente todos los desplazamientos obligaban a pasar una o dos noches fuera, con el correspondiente gasto en alojamiento y manutención" y este curso "salvo viajes puntuales como los previstos a Zaragoza, la mayoría podrán realizarse en el mismo día y eso para el club es respirar, no lo siguiente".

En lo deportivo, el San Pablo mantiene buena parte del bloque de la pasada campaña y ha reforzado la plantilla con jugadoras como Paula y Nicole, mientras espera completar la incorporación de Karen y con ello, Gil se ha mostrado convencido de que el equipo será "bastante más competitivo que el año pasado" gracias en buena medida a la continuidad de Sergio Oruj en el banquillo.

Con todo ello, el director deportivo de las ibicencas ha confirmado que "el objetivo está claro después de dos temporadas de aprendizaje en la categoría y que no es otro que consolidarnos este año en Segunda División para seguir hacer historia porque ningún equipo femenino balear había permanecido tres campañas consecutivas en esta categoría".

Por último, Iván Gil también ha llamado la atención sobre que el crecimiento "también se está trasladando a la cantera, donde cada vez hay más niñas en las categorías inferiores" y donde el equipo cadete ha jugado las Fases de Sector del Campeonato de España, y en el nivel del fútbol sala que se ve en la isla "con una dimensión que habría sido impensable hace apenas una década".