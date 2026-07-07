Gustavo Gómez: "Por segundo año seguido los españoles en apuros son los más atendidos en Cáritas de Ibiza"

El coordinador de Cáritas Diocesana de Ibiza, Gustavo Gómez, ha explicado en Onda Cero que de los datos de la memoria de la entidad en 2025 se deriva el "que la pobreza en las Pitiusas ya no es algo marginal, sino que se está convirtiendo en un problema estructural que continúa afectando a miles de personas y que por eso es tan complicado combatirla".

Según esta memoria, Caritas Diocesana de Ibiza atendió durante el pasado año a casi 3.000 beneficiarios, un 5,2% más que en 2024, mientras que el 42% acudió por primera vez a Cáritas y cerca de un 18% lleva recibiendo ayuda desde antes de 2020, unas cifras que reflejan, según Gómez, "la cronificación de situaciones de exclusión que ni las administraciones ni las entidades sociales están consiguiendo resolver".

Momento de la presentación de la memoria de Cáritas 2025 | Redacción

Entre los colectivos más vulnerables se encuentran la infancia, las personas extranjeras sin documentación y las mujeres, especialmente aquellas con hijos a su cargo y es que, por ejemplo, Cáritas atendió a casi 500 personas a través del proyecto Betania y acompañó a cerca de 300 menores, mientras que por segundo año consecutivo, "las personas de nacionalidad española fueron las más atendidas por la entidad, representando el 21% del total" en unos datos que, según Gustavo Gómez "desmontan determinados discursos que vinculan la pobreza exclusivamente con la inmigración ya que Cáritas atiende a cualquier persona que necesita ayuda, independientemente de su origen".

La vivienda y el elevado coste de vida continúan siendo dos de las principales causas de exclusión social en las Pitiusas, hasta el punto de que Cáritas atiende a personas que tienen empleo y perciben un salario, pero no consiguen llegar a final de mes. Frente a esta realidad, la entidad "apuesta por un acompañamiento integral que comienza con la atención de trabajadores sociales y continúa con programas de formación, búsqueda activa de empleo e inserción laboral, además de recursos como su empresa de inserción dedicada a la gestión de ropa" y con el objetivo de "que las ayudas puntuales sean únicamente el primer paso de un proceso que permita a las personas recuperar su autonomía y construir un proyecto de vida".