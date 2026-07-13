Fran Torres: "Los vecinos de Ibiza cada vez se sienten más orgullosos de sus fiestas de la Virgen del Carmen"

Fran Torres, concejal de Fiestas y Participación Ciudadana de la ciudad de Ibiza, ha detallado en Onda Cero el programa de las Fiestas de la Virgen del Carmen de la ciudad que este año se celebran el 16, 17 y 18 de julio con un programa pensado para todos los públicos.

En este sentido, Torres ha asegurado que el programa "busca recuperar una tradición profundamente vinculada al barrio de la Marina, sus vecinos y la gente del mar" y que "poco a poco y después de que durante algunos años hubiera perdido protagonismo ha vuelto a crecer gracias a la implicación de vecinos y comerciantes y al apoyo municipal consiguiendo que el vecino de la zona de la Marina sienta cada vez más orgullo y arraigo por sus fiestas".

La Virgen del Carmen a su paso por la calle de la Virgen con la Catedral de fondo | Redacción

Del programa, el concejal de Fiestas ha detallado que el momento central llegará el 16 de julio con la misa solemne a las 19.00 horas y la posterior procesión de la Virgen del Carmen por las calles de la Marina hasta el puerto de Ibiza, donde comenzará la tradicional procesión marítima con la participación de tres embarcaciones, incluida una destinada al público general, que podrá sumarse mediante una donación de dos euros. Después, la jornada terminará a las 22.00 horas con un concierto gratuito de la Banda Sinfónica Ciutat d’Eivissa en el exterior de sa Peixateria, dentro de las celebraciones del centenario de una formación "que continúa acercando la música y la cultura a las calles de la ciudad".

Por último, la programación se completará durante los tres días con diferentes actividades musicales y populares, entre ellas la fiesta marinera que se celebrará el sábado 18 de julio en la calle de la Virgen, "que volverá a engalanarse para la ocasión y acogerá pasacalles y animaciones abiertas a vecinos y visitantes con el objetivo de dar vida a una zona como la Marina que poco a poco está resurgiendo y recuperando poco a poco el protagonismo de sus celebraciones populares".