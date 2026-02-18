Formentera plantea dos modelos de regulación de vehículos para 2026 tras una reducción del 17,4% desde 2019

El Formentera al día de este miércoles 18 de febrero ha repasado ampliamente las dos propuestas que ha ofrecido el Consell insular en el Consell d'Entitats para regular el techo de vehículos para 2026 tras constatar una reducción acumulada del 17,4% desde 2019.

Concretamente este viernes se tendrá que votar entre una primera opción basada en una redistribución por distintivos ambientales, con 800 vehículos para trabajadores no residentes, 1.000 turismos de visitantes y un techo total de 10.355 vehículos y una segunda opción que apuesta por mantener el techo vigente de 2025, con 1.732 turismos de visitantes y un total de 10.287 vehículos, sin distinción para trabajadores no residentes. Finalmente, la elegida se elevará al pleno para su aprobación definitiva.

Por otro lado, el Consell ha abierto la licitación del servicio de balizamiento de playas para 2026, con un presupuesto de más de 177.000 euros, incluyendo medidas de protección del fondo marino y controles arqueológicos, y cuyas ofertas se pueden presentar hasta el 3 de marzo; y en el ámbito social, María Victoria Cegarra ha sido nombrada nueva directora de la Residencia y Centro de Día, aportando experiencia en gestión de equipos y servicios sociosanitarios, y se ha incorporado un nuevo inspector de Turismo para reforzar la lucha contra los alquileres ilegales y garantizar el cumplimiento de la normativa.

María Victoria Cegarra ha sido nombrada nueva directora de la Residencia y Centro de Día | Redacción

Mientras, en política, las fuerzas progresistas han pedido al PP que rectifique su abstención en el Congreso y apoye la reforma constitucional que permitiría a Formentera tener por primera vez un senador propio en lo que supone una reivindicación histórica, y ante ello, el Govern balear ha recogido el guante asegurando que siempre han apoyado esta demanda aunque advirtiendo que vigilarán que no se introduzcan otros cambios en la reforma.

En el ámbito laboral, UGT ha ganado las elecciones sindicales del Consell, pasando de 9 a 13 delegados, y en la agenda cultural se han repasado los actos programados durante los próximos días por el Consell para celebrar el Día de las Illes Balears con conciertos, misa, acto institucional, actuaciones folclóricas, teatro y actividades en bibliotecas así como la obra infantil Sòmion, la ciutat dels oficis impossibles que se representa este sábado en la Sala de Cultura dentro del ciclo L'Illa a escena.

El Consell ha sacado a licitación el servicio de balizamiento de playas | Redacción

En cultura, el Far de la Mola acoge hasta el 29 de marzo la exposición “Pailebots i balandres de cabotatge”, con ilustraciones de Xico Castelló Ferrer que recuperan la memoria marítima de las Pitiusas mientras que la próxima semana tendrá lugar el Festival de Carnestoltes en la Casa de Cultura, con música y danza a cargo de la Escola de Música i Dansa.

Finalmente, en deportes este sábado se celebra una nueva edición de la prueba De Far a Far, con caminata y trail entre los faros de Barbaria y la Mola, en colaboración con el Save Posidonia Project y en fútbol la SD Formentera cayó 1–0 ante el Alcúdia y se sitúa decimotercera, a nueve puntos del quinto puesto, antes de recibir al Son Cladera este domingo.