Formentera aprovecha el Día de Balears para pedir más Guardia Civil y recursos para afrontar la presión migratoria

El Formentera al día de este 4 de marzo de 2026 ha dedicado buena parte del espacio a analizar la celebración del Día de les Illes Balears en la isla, con un amplio programa que incluyó oficios religiosos, conciertos, actuaciones de grupos tradicionales, torrada popular, representaciones teatrales, charlas y, por supuesto, el acto institucional en el que el presidente del Consell, Óscar Portas, puso sobre la mesa algunos de los principales retos que afronta la isla.

Momento del acto institucional del Día de Balears en Formentera | Redacción

No en vano, durante su intervención, aunque aseguró "que Formentera es una isla solidaria", Portas pidió más medios de seguridad, mas financiación para atender a los menores no acompañados sin saturar los servicios sociales, una mayor vigilancia del litoral y una protección reforzada del Parc Natural de ses Salines, al tiempo que defendió la identidad propia de Formentera y su singularidad dentro del archipiélago. Incluso, Portas tuvo tiempo para repasar algunos proyectos clave para el futuro de la isla como la futura promoción de vivienda impulsada por el Govern balear o el inicio de las obras de mejora de la carretera principal en una actuación considerada estratégica para mejorar la movilidad en Formentera.

Por último, el presidente anunció además la llegada de un segundo inspector este verano para reforzar la lucha contra el alquiler ilegal y volvió a defender la histórica reivindicación de que Formentera tenga un senador propio.

Primera ordenanza para patinetes

En el ámbito institucional, el pleno del Consell aprobó por primera vez una ordenanza para regular los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, y que establece que solo podrán circular por vías urbanas de velocidad reducida y carriles bici, fija la edad mínima en 16 años, obliga al uso de casco homologado y exige seguro de responsabilidad civil. Las sanciones podrán alcanzar los 1.000 euros en los casos más graves.

Por su parte, en materia de infraestructuras, ya han comenzado los trabajos previos al asfaltado de la carretera PM-820, la principal vía de la isla. En este caso, las obras cuentan con un presupuesto de 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro meses para renovar el firme, mejorar la señalización, soterrar servicios y reforzar el sistema de drenaje.

Inicio de los trabajos de la carretera PM820 | Redacción

Mientras, en el ámbito económico, el paro bajó con fuerza en febrero y Formentera lideró la caída del desempleo en Baleares con un descenso del 12,7%, en el ámbito educativo se ha conocido que doce aspirantes optarán a las 18 plazas docentes ofertadas en la isla dentro del concurso oposición que se celebrará en mayo y en el sanitario, el hospital de Formentera ha registrado una donación de órganos en lo que va de año, dentro de un total de 13 donaciones en los hospitales públicos de Baleares que han permitido obtener 36 órganos.

Agenda cultural y deporte

Por otro lado, la agenda cultural de la isla sigue muy activa con el programa del Día Internacional de la Mujer que ha organizado el Consell y que incluye exposiciones, presentaciones literarias y distintos eventos culturales y deportivos, y finalmente, la Sociedad Deportiva Formentera ha empatado a un gol en su visita al Santanyí y se sitúa en la undécima posición con 28 puntos. El próximo compromiso del equipo rojinegro será este domingo frente al Collerense en el Municipal de Sant Francesc.