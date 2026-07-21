Eladio Merino: "No hay cosa más bonita que sentirse querido"

El prestigioso pediatra ya jubilado Eladio Merino (Nueva Carteya, Córdoba, el 26 de mayo de 1944) ha pasado por el programa Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de Ibiza por parte del Ayuntamiento de Ibiza, y allí ha repasado su trayectoria profesional, ha recordado cómo fueron sus primeros años ejerciendo la medicina en la isla y ha reflexionado sobre la evolución de la sanidad y de la pediatría tras más de cuatro décadas dedicadas al cuidado de varias generaciones de familias ibicencas.

En este sentido, Merino, que ha confesado sentirse "felizmente abrumado" por las numerosas muestras de cariño recibidas desde que se anunció el reconocimiento, ha asegurado que la mayor satisfacción de toda su carrera "ha sido poder ayudar a los demás y sentirse útil tanto dentro como fuera de la consulta" y que "no hay nada más bonito que sentirse querido".

Con respecto a su trayectoria, ha recordado que cuando que llegó a Ibiza en 1969, "apenas había una quincena de médicos entre Ibiza y Formentera y la asistencia sanitaria contaba con recursos muy limitados", asegurando que fue un tío suyo, "médico de profesión", quien despertó en él la vocación por la pediatría, una especialidad que ha definido "como especialmente humana por el contacto permanente con las familias".

Al mismo tiempo, el prestigioso doctor ha destacado la "enorme transformación que ha vivido la medicina en las últimas décadas gracias a los avances tecnológicos, la formación especializada y las nuevas herramientas diagnósticas" y al mismo tiempo ha advertido de que el acceso masivo a información sanitaria a través de internet "ha cambiado la relación entre médicos y pacientes, obligando en muchas ocasiones a aclarar conceptos erróneos y a reforzar la confianza entre ambas partes".

Pur último, Merino ha ha mostrado su preocupación por la situación actual de la sanidad, marcada por la falta de profesionales y la sobrecarga asistencial, y por ello ha defendido "el diálogo como la mejor herramienta para resolver los conflictos que afectan al sistema sanitario sin perjudicar a los pacientes porque son el verdadero sentido de cualquiera que se dedique a la medicina".