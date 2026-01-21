Diego Calvo: “Nos gusta crear hoteles que sean mucho más que hoteles"

El fundador y CEO de Concept Hotel Group, Diego Calvo, ha detallado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera, desde el stand de Ibiza en FITUR, las principales novedades del grupo para los próximos meses asegurando que se trata "de una hoja de ruta marcada por la creatividad, la música y la creación de comunidad".

De hecho, Calvo ha aprovechado su presencia en FITUR para avanzar un ambicioso paquete de proyectos que refuerzan su identidad diferencial dentro del sector turístico y entre los que destaca . Entre ellos destaca la reforma del Hotel Mongibello a cinco estrellas "con el objetivo de posicionar un poquito más arriba el hotel sin perder una visión personal del lujo ligada a las experiencias y no solo a la clasificación oficial".

Otra de las grandes apuestas será la apertura de una nueva discoteca en el Hotel Los Felices, con capacidad para unas 400 personas, "pensada para dinamizar la oferta de ocio nocturno en Cala de Bou y generar una programación ecléctica y una comunidad local en torno a la música y la cultura nocturna".

Por otro lado, Calvo ha insistido en que la música sigue siendo uno de los pilares del grupo, con la celebración del Rock Nights Festival el 16 de mayo en sa Punta des Molí, además del regreso de Sonorama Ibiza los días 2 y 3 de octubre en Caló de s’Oli y el Auditorio de Sant Antoni, ambos de forma gratuita, junto a iniciativas curiosas que tuvieron un gran éxito y que repiten como el Mini Open de tenis que mezcla deporte, espectáculo y participación empresarial.

Finalmente, el fundador de Concept Hotel Group ha avanzado el lanzamiento del nuevo hotel Acapulco Amor, que abrirá en 2027 junto al Auditorio de Caló de s’Oli, "inspirado en el Acapulco clásico de los años 50 y 60" asegurando que en el grupo "gusta hacer hoteles que sean mucho más que hoteles bajo su lema Not just hotel spaces".