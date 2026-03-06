Carmen Sánchez: “El mercado alemán está muy interesado en la naturaleza y la sostenibilidad”

La isla de Ibiza se ha promocionado en el mercado alemán durante la feria internacional de turismo ITB de Berlín, aprovechando que es una de las citas más importantes del sector a nivel mundial, y desde el stand del Consell de Ibiza, la responsable de promoción turística, Carmen Sánchez, ha analizado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera el interés que despierta el destino entre los profesionales del turismo.

Sánchez ha recordado que esta feria, que celebra su 60 edición, es un evento exclusivamente profesional en el que participan agentes de viajes, turoperadores, aerolíneas, periodistas y creadores de contenido especializados en turismo y que en este contexto, "Ibiza mantiene una presencia destacada para reforzar su posicionamiento en uno de sus mercados internacionales más importantes ya que el visitante alemán se caracteriza por buscar experiencias muy vinculadas a la naturaleza y al deporte al aire libre, destacando actividades como el senderismo, el ciclismo o el contacto con el entorno natural".

Además, ha destacado que se trata de un perfil de turista "muy sensibilizado con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente" y que esto se refleja también en las preguntas que realizan durante las presentaciones dirigidas a medios de comunicación y profesionales del sector. De hecho, durante la feria se ha organizado un encuentro informativo con periodistas alemanes en el que el Consell de Ibiza ha explicado algunas de las medidas que se están impulsando para fomentar un turismo más sostenible en la isla, entre ellas la lucha contra el alquiler turístico ilegal y diferentes acciones destinadas a mejorar la convivencia entre residentes y visitantes.

Por otro lado, la responsable de promoción turística también ha subrayado que detrás de la presencia de Ibiza en este tipo de ferias "hay un importante trabajo previo ya que la planificación de la participación en eventos como ITB Berlín comienza meses antes, con la reserva del espacio, el diseño del stand y la coordinación con las empresas turísticas de la isla que participan como coexpositoras".

Finalmente, en cuanto a las perspectivas para la próxima temporada turística, Sánchez ha reconocido "que existe cierta incertidumbre en el sector debido al contexto geopolítico internacional y al impacto que pueda tener en los costes de transporte y en la evolución de las reservas" aunque también que desde el Consell de Ibiza "se mantiene el mensaje de confianza en el destino, animando a los visitantes a seguir eligiendo la isla y a distribuir sus viajes a lo largo de todo el año para favorecer una temporada turística más equilibrada".