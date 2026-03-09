Vicente Nadal: “Hemos ayudado a dar visibilidad a pacientes con esclerosis múltiple, lesiones medulares o daño cerebral adquirido que necesitan ayuda”

Un grupo de profesionales sanitarios de Ibiza y Formentera ha demostrado que la solidaridad también forma parte del trabajo diario de quienes se dedican a salvar vidas a través del interesante proyecto Emergencias con Corazón que ha logrado recaudar 4.000 euros para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF) gracias a la venta de un calendario solidario con imágenes realizadas por el fotógrafo argentino afincado en la isla Marcelo Sastre.

En Más de Uno Ibiza y Formentera, el técnico de emergencias sanitarias Vicente Nadal, uno de los impulsores del proyecto junto a la enfermera Mónica Álvarez y al sanitario Ángel Manuel Crespo, ha explicado que la idea surgió durante una guardia en otoño del pasado año, "cuando varios compañeros plantearon la posibilidad de poner en marcha una acción solidaria que permitiera ayudar a personas que conviven con enfermedades neurológicas y necesitan rehabilitación o tratamiento especializado" y que rápidamente se puso en marcha gracias a la colaboración de todos.

Imagen del mes de octubre de 2026 del calendario | Redacción

Y así, según ha asegurado Nadal, el proyecto acabó tomando forma gracias también a la colaboración desinteresada del fotógrafo Marcelo Sastre, "que realizó las sesiones fotográficas del calendario con trabajadores del 061 durante varios días en Ibiza y Formentera y en las que tomaron parte profesionales de medicina, enfermería y técnicos de emergencias pese a sus turnos de trabajo".

El resultado ha sido un calendario solidario "que muestra a los sanitarios desde una perspectiva cercana y humana", reflejando el trabajo que realizan cada día junto a los pacientes, y del que en total se han vendido 600 ejemplares que han permitido recaudar los 4.000 euros destinados íntegramente a esta asociación que según ha explicado Nadal "no solo atiende a personas con esclerosis múltiple, sino también a pacientes con lesiones medulares, daño cerebral adquirido u otras patologías neurológicas que requieren rehabilitación especializada".

Incluso, según el técnico de emergencias sanitarias, "el proyecto también ha servido para visibilizar situaciones especialmente complicadas, como la de pacientes de Formentera que deben desplazarse con frecuencia a Ibiza para recibir tratamiento, lo que añade dificultades logísticas a su proceso de recuperación" y por ello, viendo el éxito de esta primera edición, los impulsores de Emergencias con Corazón no descartan repetir la iniciativa en el futuro o poner en marcha nuevas acciones solidarias.