Marlene Mourreau: “Después de hacerlo todo, te das cuenta de que el teatro es lo más completo”

La actriz, cantante y presentadora francesa Marlene Mourreau regresará a Ibiza este domingo a las 19.00 horas para presentar en el Teatro Pereira, el espectáculo Réve Cabaret, el musical, donde mezcla humor, música, baile y teatro junto a Juan Pedro Peces, Lucas Crisanti, David Guevara, Zabdiel Hayz o Santiago Barrio.

Mourreau, conocida por su presencia en televisión y su carrera artística entre Francia y España, ha asegurado que su vida profesional "ha estado marcada por la inquietud y la necesidad constante de reinventarse" como demuestra que a lo largo de los años ha trabajado como actriz, cantante, vedette, modelo y presentadora, participando en series, programas de televisión y espectáculos musicales.

Ahora, llega al Teatro Pereyra con esta obra que, según explica, reúne varias facetas en un mismo escenario con una musical en la que ella misma interpreta un personaje con muchos paralelismos con su propia vida "combinando interpretación, canto, baile y humor para conectar con el público". Además, ha confesado que el espectáculo "nació de forma casual durante un encuentro en Formentera con el productor del musical" y que tras escuchar la historia del guion, decidió implicarse en el proyecto porque descubrió que el personaje tenía muchas similitudes con su propia trayectoria .

En este sentido, la artista ha reconocido que, tras haber trabajado en distintos formatos, "el teatro es el medio que más le satisface como intérprete ya que la reacción inmediata del público convierte cada actuación en una experiencia única y directa, muy distinta a la televisión o al cine". Incluso, también ha destacado "el cariño que siempre ha recibido del público español desde su llegada al país en los años noventa y que le ha valido para haberse sentido siempre muy arropada por el público".